Arefe Günü kargolar açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu? İşte Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve PTT Kargo çalışma saatleri...

Arefe Günü kargolar açık mı ve bayramda kargolar açık mı soruları binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 13 Mayıs tarihinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak ederken, Arefe ise 12 Mayıs gününe denk gelecek. Peki Arefe Günü kargolar açık mı?
Kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı, bu sene 3 buçuk gün sürecek bayram sürecinin tam kapanmaya denk gelmesi nedeniyle merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz senelerde bayram dönemlerinde değişik kararlar alan kargo şirketlerinin, bu sene tam kapanma sebebiyle nasıl ve ne yönde bir karar alacağı henüz bilinmiyor. Fakat İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar şöyle:
"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil olmak üzere), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf sayılacak."
Bu yıl için henüz açıklama yapmayan kargolar, geçtiğimiz yıllarda bayramlarda bu şekilde çalışmıştı:
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 ve 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alınabilmekte.
Aras Kargo: Kurban Bayramı tatili boyunca şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup, hizmet veremeyecektir. 15 Ağustos Perşembe günü saat 09.00 itibarıyla mesaimize devam edeceğiz.
Yurtiçi Kargo: 10 Ağustos günü bütün birimlerimiz normal işleyişlerine devam edecektir. Bayram süresince bütün şube ve acentemerimiz kapalı olup kargo alım teslim hizmetimize 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlanacaktır.
MNG Kargo: Kurban Bayramı'nda tüm şubelerimiz kapalı olup, hizmet vermeyecektir. 15 Ağustos 2019, Perşembe günü itibariyle bütün birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir.
Sürat Kargo: Kurban Bayramı sonrası 15 Ağustos 2019 Perşembe gününden itibaren hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arası olmaktadır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı şekilde bilgi alabilirsiniz.
TNT Kargo: TNT Kargo çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alınabilmekte.
İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı şekilde bilgi alabilirsiniz.
DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. DHL Kargo çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı şekilde bilgi alabilirsiniz.