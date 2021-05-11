Arefe Günü kargolar açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu? İşte Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve PTT Kargo çalışma saatleri...

Arefe Günü kargolar açık mı ve bayramda kargolar açık mı soruları binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 13 Mayıs tarihinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak ederken, Arefe ise 12 Mayıs gününe denk gelecek. Peki Arefe Günü kargolar açık mı?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI? BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı, bu sene 3 buçuk gün sürecek bayram sürecinin tam kapanmaya denk gelmesi nedeniyle merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz senelerde bayram dönemlerinde değişik kararlar alan kargo şirketlerinin, bu sene tam kapanma sebebiyle nasıl ve ne yönde bir karar alacağı henüz bilinmiyor. Fakat İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar şöyle:

"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil olmak üzere), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf sayılacak."

Bu yıl için henüz açıklama yapmayan kargolar, geçtiğimiz yıllarda bayramlarda bu şekilde çalışmıştı:

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 ve 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alınabilmekte.