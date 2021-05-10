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Arefe günü ne zaman? Arefe günü oruç tutulur mu? İşte arefe günü yapılacak ibadetler ve dualar

10.05.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan’ı Şerif’in bitmesine artık çok kısa bir süre kaldı. Ramazan Bayramından önceki gün olan arefe günü yapılacak ibadetler ve okunacak duaların sevabı çok büyüktür. Arefe gününü oruçlu geçirmeli, hayır ve hasenatlarda bulunulmalıdır…

Arefe günü ne zaman? Arefe günü oruç tutulur mu? İşte arefe günü yapılacak ibadetler ve dualar

Peygamber Efendimiz’in, ‘’En hayırlı, kabulü şayan olan dua, arefe günü yapılan duadır’’ diyerek önemini vurguladığı arefe günü, tövbe istiğfar edilmelidir. Arefe gününü ibadetlerle ve dua ederek geçirenlerin duası kabul olur…

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan bayramı arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor…

AREFE GÜNÜNDE OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde buyurmuştur. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kılmasının ardından ve Arefe Duasına başlamadan evvel göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Allah’ın huzurunda günahlardan af dilenmeli, tövbe edilmelidir. Bu şekilde Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) ikindi ve öğlen namazlarını rukû ve secdesini güzel bir şekilde yaparak eda etmeli… Namazların kılınmasının ardından 2 rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinin ardından ihlas suresini, ikinci rekatında ise Fatiha Suresinin ardından Kafirun Suresi okunmalıdır.

Bu namazın arkasından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz 2 rekat 2 rekat eda edilmelidir. Her rekatta Fatiha suresinin ardından 50 kez ihlas suresi okunmalıdır. Bu namaz Emire’l Mümin’in Hazreti Ali’nin namazıdır.

Arefe günü ne zaman? Arefe günü oruç tutulur mu? İşte arefe günü yapılacak ibadetler ve dualarr

AREFE GÜNÜ EDİLECEK DUA

Arefe günü ile ilgili bazı hadisler şöyledir;

Bir hadis-i şerifte:

“Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir.” buyrulmaktadır.

“Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur.” (Ebu-ş şeyh)

Hadis-i şeriflere göre; “İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.” (Ebu-ş şeyh)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec’al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem’î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec’al lî nûran.

Ve fî rivâyetin: ‘Asabî ve lahmî ve demî ve şa’rî ve beşerî kâne yekûlü fî du’âihî

Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

100’ER KEZ OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak’adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.


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