Arefe günü ne zaman? Arefe günü oruç tutulur mu? İşte arefe günü yapılacak ibadetler ve dualar

Peygamber Efendimiz’in, ‘’En hayırlı, kabulü şayan olan dua, arefe günü yapılan duadır’’ diyerek önemini vurguladığı arefe günü, tövbe istiğfar edilmelidir. Arefe gününü ibadetlerle ve dua ederek geçirenlerin duası kabul olur…

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan bayramı arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor…

AREFE GÜNÜNDE OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde buyurmuştur. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kılmasının ardından ve Arefe Duasına başlamadan evvel göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Allah’ın huzurunda günahlardan af dilenmeli, tövbe edilmelidir. Bu şekilde Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) ikindi ve öğlen namazlarını rukû ve secdesini güzel bir şekilde yaparak eda etmeli… Namazların kılınmasının ardından 2 rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinin ardından ihlas suresini, ikinci rekatında ise Fatiha Suresinin ardından Kafirun Suresi okunmalıdır.