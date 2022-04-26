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Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın fazileti ve önemi nedir?

26.04.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı yaklaşırken Arefe günü oruç tutulup tutulmayacağı merak ediliyor. Arefe günü hakkında Diyanet'in açıklamaları da yakından takip ediliyor. Peki Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın fazileti ve önemi nedir? İşte merak edilenler...

Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın fazileti ve önemi nedir?

Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirmiş olan vatandaşlar, Arefe Günü oruç tutulup tutulmadığını araştırmaya başladı. Bayramın müjdecisi olan arefe günü oruç tutmak da gerekliliklerden biri olarak tarif edilmekte. Peki arefede oruç tutulur mu?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü, bayramdan bir gün önceyi ifade etmekte. Ramazan Bayramı arefesinde oruç tutmak da gereklilikler arasında bulunmakta. Arefe, bayramın müjdecisi olarak biliniyor. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Oruç tutmak kişinin cennet kapısını açtırır ve cehennem kapılarını kapattırır. Bu sebeple her sağlıklı bireyin vücudun sadakası olarak oruç tutması önemlidir.

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Oruç tutmanın kıymet-i harbiyesi Allah katında fazlaca büyüktür. Yüce Allah oruç ile ilgili oruç benim rızam için yapılan bir ibadettir ve onun faziletini sevabını ben veririm demiştir.

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