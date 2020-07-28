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Arefe günü resmi tatil mi? Kurban bayramı arefe ne zaman 2020?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 14:46 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na oldukça az bir süre kala vatandaşlar tarafından arefe günü araştırılmaya başladı. Arefe günü resmi tatil mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Kamu kurumları ve özel sektörde çalışanlar arefe gününün de tatil olup olmadığıyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Kurban bayramı arefe ne zaman 2020? Arefe tatil mi? İşte detaylar...

Arefe günü resmi tatil mi? Kurban bayramı arefe ne zaman 2020?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban ibadetinin yerine getirileceği bu bayram için bazı vatandaşlar tatil planı yaparken bazı vatandaşlar da aile ziyaretleri için hazırlıklara başladı. Dört gün sürecek bayram için arefe günü ile ilgili araştırmalar da devam ediyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi gününe dek sürecek. Peki, vatandaşların merak ettiği üzere arefe günü tatil mi? Arefe günü yarım gün mü? İşte Kurban Bayramı ile ilgili tüm detaylar...

Kurban Bayramı arefe ne zaman 2020?

Kurban Bayramı öncesindeki arefe günü ne zaman sorusunun cevabı da çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Arefe hangi gün sorusuna yanıt olarak arefe günü; Perşembe gününe denk gelen 30 Temmuz. Arefe gününün ardından 31 Temmuz’da Kurban Bayramının birinci günü kutlanacak.

Arefe günü resmi tatil mi?

Çok sayıda vatandaş arefe günü tatil mi sorusuna da yanıt arıyor. Öğleden sonra arefe resmi tatil olacak. Bayramların öncesindeki arefe günlerinde yarım gün mesai yapılıyor. Dolayısıyla Kurban Bayramı arefe günü yarım gün tatil oluyor. Bu durumda vatandaşlar, toplamda 4.5 günlük bir bayram tatiline çıkıyor. Aynı zamanda arefe günü tatil mi sorusunun yanı sıra resmi kurumların ve bankaların da ne kadar çalışacağı merak ediliyor. Arefe gününde resmi kurumlar ile bankalar da öğle saatine dek hizmet veriyor.

Arefe ne demek?

Arefe; dini bayramlardan önceki günü tarif ediyor. Aslen; Zilhicce ayının 9. günü ve Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden ise sonraki gün olarak geçiyor. Normalde Kurban Bayramı için kullanılan bu kavram zaman içerisinde Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başladı.

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