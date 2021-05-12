Arefe Günü ve bayramda online sipariş veriliyor mu? Arefe Günü online sipariş kaça kadar açık?

Ramazan ayının son günü olan Arefe Günü bugün idrak ediyor. Vatandaşlar Arefe Günü'nün gelmesiyle beraber Arefe Günü ve Ramazan Bayramı'nda online sipariş verilebiliyor mu sorusunu merak etmeye başladı. Peki Arefe Günü ve bayramda online sipariş veriliyor mu?

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA ONLİNE SİPARİŞ VERİLİYOR MU?

İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgeye göre yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmalarının çalışma saatlerinde 13 Mayıs Perşembe günü itibariyle değişikliğe gidilecek. Ramazan Bayramı'nın ilk gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek bu iş yerleri ile firmalar, ramazanın sona ermesiyle beraber saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

AREFE GÜNÜ AÇIK OLACAK YERLER

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden almış olduğu bilgiye göre, Arife Günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13 Mayıs, 14 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde söz konusu iş yerlerinin çalışma şekillerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Bakkal, kasap, kuru yemişçi, market, manav ve tatlıcılar 10.00 ve 17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeyi sürdürecek. Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak koşuluyla gidip alışverişlerini yapabilecek. Yine aynı kurumlar aynı saatler arasında siparişlerini adreslere paket servis şeklinde de ulaştırabilecek.