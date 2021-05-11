Arefe Günü yapılacak ibadetler | Arefe Günü nasıl namaz kılınmalı?

Ramazan ayının son gününe girilmesiyle beraber Arefe Günü'nde okunacak dualar, sureler ve çekilecek tesbih ile zikirler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu önemli günde okunacak dualar merak ediliyor. Peki Arefe Günü yapılacak ibadetler neler?
Peygamberimiz Hz.Muhammed, bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde buyurmuştur. Arefe günü bu nedenle dualar ile geçirlir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilmektedir. Arefe Günü yapılabilecek bazı ibadetler şunlardır;
Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan sonra ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylelikle Arafat sevabına nail olunur ve günahlar bağışlanır.
Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalıdır. Namazlar bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın ilk rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta ise Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.
Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat şeklinde kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin namazıdır.
Arefe gününde şu namazlar yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak da yine tavsiye edilen ibadetlerdendir.
Mübarek gün olan Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur."
Arefe bayramı ve gecelerinde mümkünse 1001 kere ‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ istigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır. Resulullah, Arefe günü yine şu duayı okurdu: ‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Anlamı: "Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır." Bu özel günde her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur. Arefe günü İhlas Suresi'nin de okunması gerektiği belirtiliyor.