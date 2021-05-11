Arefe Günü yapılacak ibadetler | Arefe Günü nasıl namaz kılınmalı?

Ramazan ayının son gününe girilmesiyle beraber Arefe Günü'nde okunacak dualar, sureler ve çekilecek tesbih ile zikirler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu önemli günde okunacak dualar merak ediliyor. Peki Arefe Günü yapılacak ibadetler neler?

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELER? AREFE GÜNÜ NASIL NAMAZ KILINMALI?

Peygamberimiz Hz.Muhammed, bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde buyurmuştur. Arefe günü bu nedenle dualar ile geçirlir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilmektedir. Arefe Günü yapılabilecek bazı ibadetler şunlardır;

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan sonra ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylelikle Arafat sevabına nail olunur ve günahlar bağışlanır.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalıdır. Namazlar bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın ilk rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta ise Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.