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Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arefe günü hangi ibadetler yapılmalı ve hangi dualar okunmalı?

01.05.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arefe günü ibadetleri 1 Mayıs gününün gelişiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimine göre 2 Mayıs tarihi itibariyle idrak edilecek olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nın habercisi olan Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, zikirler ve kılınacak namazlar araştırılıyor. Peki Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arefe günü hangi dualar okunmalı? İşte merak edilenler...

Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arefe günü hangi ibadetler yapılmalı ve hangi dualar okunmalı?

Arefe günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, zikirler ve kılınacak namazlar Ramazan ayının son günü yani arife gününde araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Dini Günler Takvimine göre Arefe günü 1 Mayıs Pazar gününe denk gelirken Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi günü idrak edilecek. Bayramın müjdecisi olan Arefe günü yapılacak ibadetler bu mübarek günü duayla, zikirle ve ibadetle geçirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İşte, Arefe Günü yapılacak ibadetler, okunacak dualar, zikirler ve kılınacak namazlar...

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Arefe günü içinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.

İhlas Suresi’nin Arapça okunuşu:

“Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

İhlas Suresi’nin Türkçe çevirisi:

“De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı.”

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ‘ Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.’

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere

‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:

‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’ Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

AREFE GÜNÜ HANGİ ZİKİRLER VE TESBİHLER ÇEKİLİR?

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

  1. İhlâs Suresi

  2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

  3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

  4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Ayrica Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

"Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."

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