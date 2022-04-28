Arefe günü yol ve köprü geçişleri ücretsiz mi, bedava mı? Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak mı?

Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını ya da indirim yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Ramazan Bayramında şehir değiştirmek isteyenler ve tatil planı yapanlar 'Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. 2022 köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

2022 RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması ile ilgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz hizmet verecek. (DHA)

AREFE GÜNÜ KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Arefe günü köprü ve otoyol geçişlerinin bedava olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yapılan açıklamaların ardından, köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağı haberimizde yer alacak.

OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCETLERİ NE KADAR?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 2022 yılı itibarıyla 8.25 TL; gidiş-geliş toplam 16.50 TL.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2022 yılında, otomobiller için tek yönlü geçiş ücreti 19 TL.

Köprüye bağlanan yolların özel otoyol olduğunu ve Kuzey Marmara Otoyolu girişinde de ücret alındığını belirtmek gerekmektedir.

