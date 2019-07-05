Arel Üniversitesi’nin mezuniyet coşkusu

İstanbul Arel Üniversitesi 1300 lisans ve 1700 ön lisans olmak üzere 3000 öğrencisini düzenlediği mezuniyet töreniyle uğurladı.

İstanbul Arel Üniversitesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlendi. 3000 mezun öğrencinin ve ailelerinin yanı sıra törene aynı zamanda İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Kemal Gözükara, Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara, Rektör Prof. Dr. Ali Argun Karacabey ve akademisyenler katıldı.

Öğrenci Konseyi Başkanı Hamza Özdemir ve Mezunlar Derneği Başkanı Eray Kömürcüoğlu yaptıkları açılış konuşmalarında arkadaşlarını tebrik ederek mezun olduktan sonra da bir arada olmanın gerektiğine değindi ve mezunlar derneğinin öneminden bahsettiler.

“Kendinize olan güveni asla kaybetmeyin”

Açılış konuşmasıyla mezunlara ve ülkenin yeni nesil gençlerine seslenen Ekrem İmamoğlu “Kendinize olan güveninizi asla yitirmeyin” dedi. İmamoğlu aynı zamanda konuşmasına şu şekilde devam etti;

“Bu güzel eserin kurucusu çok değerli Kemal Gözükara’ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve eğitime olan inancım ve gerçekten ülkenin eğitim kurumlarına olan ihtiyacından dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli Mütevelli Heyeti Başkanı’na, Rektörüne ve kıymetli rektörümüz nezdinde ki tüm akademisyenlere teşekkür ediyorum. Kıymetli genç arkadaşlarım; sizlerin bugünlere gelmesine vesile olan burada sizleri gururla belki de gözyaşlarıyla takip eden sevgili annelerinize ve babalarınıza teşekkür ediyorum. Günün sonunda Türkiye’mizin geleceğine enerji katacağına inandığımız, bilgileriyle ve bundan sonra hayatlarına katacakları birikimleriyle, Türkiye’nin geleceğine hazırlanan, üreten, akıldan ve bilimden yararlanan, gerçeklikten asla korkmayan, dünya insanı olmaya yol alan ve bunu yaparken erdemli ve ahlaklı olmayı hiçbir zaman yanından ayırmayarak hak, hukuk ve adaleti kendisine amaç edinen bütün mezun gençlerimize teşekkür ediyorum. “

Kıymetli gençler bilmelisiniz ki sizlerden hepimizin beklentisi çok yüksek. Bu ülkenin nüfusunun önemli bir kısmı genç nüfus ve hayata hazırlanan çocuklarımız var. O çocukları da umutlandıracak ve geleceğe taşıyacak olan da siz kıymetli hayata atılan mezun gençlerimizsiniz. Kendinize olan güveninizin ve başaracağınıza olan inancınızın tam olması lazım. Asla vazgeçmemeniz gerekiyor. Sürekli yüksek motivasyonla işinize odaklanmanız lazım. Görevinizin ve mesleğinizin en iyisi olması noktasında sürekli kendinizi yenilemeniz, yeniliklere açık olmanız ve dünyaya olabildiğince açık bireyler olmanız gerekmektedir. Gerçeklikle bu ülkenin ve bu dünyanın geleceğine hazırlanan bireyler olmaya kendinize hedef seçin, bir arada kol kola bu işi başaralım istiyorum. Hepinizi çok seviyorum.”

“Yolunuz açık olsun”

Sahneye Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara tarafından çağrılan ve öğrencilerine güzel dileklerde bulunan Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Kemal Gözükara ise, “Bu güzellik dünyanın en güzel güzelliği. Sizi bu şekilde görmek bana en büyük mutluluğu veriyor. Geleceğinizin aydınlık, bol çalışmalı, bol üretmeli yıllar olmasını dileyerek sizleri kucaklıyorum. Her zaman üniversitenize gelebilirsiniz. Bütün sorunlarınızda üniversite olarak yanınızda olacağız. Yolunuz açık olsun” dedi.