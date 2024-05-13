Arenada rakibinden kaçan boğa hakeme çarpıp, üzerinden geçti; o anlar kamerada
Mynet Haber
17 dakika önce
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşi Festivali'nde arenada güreşirken rakibinden kaçan boğan, hakeme çarpıp, üzerinden geçti. Hakem yaralanırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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