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Arenada rakibinden kaçan boğa hakeme çarpıp, üzerinden geçti; o anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

17 dakika önce

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşi Festivali'nde arenada güreşirken rakibinden kaçan boğan, hakeme çarpıp, üzerinden geçti. Hakem yaralanırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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