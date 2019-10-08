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Aret Demirci hakkında hapis cezası

08.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla hakkında dava açılan Friedrich Naumann Vakfı çalışanı Alman vatandaşı Aret Demirci hapis cezasına çarptırıldı.

Aret Demirci hakkında hapis cezası

Alman Friedrich Naumann Vakfı çalışanlarından Aret Demirci'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla hakkında açılan davada karar açıklandı.

Mahkeme, sivil toplum kuruluşu çalışanı Aret Demirci'ye Cumhurbaşkanına hakaret suçundan, 11 ay 20 gün hapis cezasi verdi. Demirci hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Haber, Demirci'nin savunmasını üstlenen Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (Media and Law Studies Association) Twitter hesabından paylaşıldı.

Demirci savunmasında, "Tweet'i 24.06.2018 seçimlerinden önce yazdım. İçeriğinde medya eleştirisi olduğu anlaşılıyor. Muhalefet partisinin mitinginin haber kanalları tarafından es geçilmesini eleştirdim. Objektif bir şekilde haber edinme hakkına sahip olduğumu düşünüyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatı Veysel Ok da, Demirci'nin Tweet'inde Cumhurbaşkanı'nın faaliyetlerinin değil, siyasi parti faaliyetlerinin eleştirildiğini belirtti Ok, müvekkilinin paylaşımına ilişkin olarak "muhalefet partisinin mitinglerinin kanallarda yayımlanmamasına yönelik eleştiride bulunmuştur. Beraatini talep ediyorum." dedi.

Demirci, Mart ayında gerçekleşen ilk duruşma sonrasında DW Türkçe'ye yapmış olduğu açıklamada sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kullandığı "başçalan" ifadesini, geçen yıl seçimlerden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) çok daha kalabalık olan mitingini görmezden gelip, daha ufak çaptaki AKP mitinigine odaklanan medyayı eleştirmek için kullandığını belirtmişti.

DW/MY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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