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Aretha Franklin: Efsanevi 'soul kraliçesinin' hayatını anlatan dizi, ailenin tepkisini çekti

23.03.2021 04:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de National Geographic kanalının yayınlamaya başladığı, efsanevi şarkıcı Aretha Franklin'in hayatını anlatan "Genius: Aretha" adlı dizi, Franklin'in ailesi tarafından protesto edildi.

Aretha Franklin: Efsanevi 'soul kraliçesinin' hayatını anlatan dizi, ailenin tepkisini çekti

ABD'de National Geographic kanalının yayınlamaya başladığı, efsanevi şarkıcı Aretha Franklin'in hayatını anlatan "Genius: Aretha" adlı dizi, Franklin'in ailesi tarafından protesto edildi.

Franklin'in ailesi, dizinin yapım sürecinde kendilerine danışılmadığını belirterek, izleyicileri diziyi boykot etmeye çağırdı.

"Genius: Aretha" isimli yapımda, Aretha Franklin'i 34 yaşındaki ödüllü İngiliz oyuncu Cynthia Erivo canlandırıyor.

Kanaldan yapılan açıklamada, dizi için gerekli izinlerin alındığı ifade ediliyor.

Franklin'in eserlerine ilişkin mülkiyet hakları, sanatçının vasiyeti üzerindeki tartışmalar nedeniyle ailesinden bağımsız bir yasal statüye sahip.

Torunu TikTok'tan paylaştı

"Soul müziğin kraliçesi" olarak anılan Franklin'in torunu Grace, ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştığı TikTok klibinde, National Geographic dizisini "saygısızlık" olarak nitelendiriyor ve yapım aşamasında görüşlerinin alınmadığını savunuyor:

"Büyükannemin biyografisinde bizlere de danışılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. En yakınındakilerle konuşulmadan hazırlanan bir biyografide doğru bir tasvir ortaya koymak mümkün değil.

"Dizinin yapımcılarına defalarca kez ulaşmaya çalıştık ancak bizimle çalışmayacaklarını söylediler. Bu filmi desteklemiyoruz ve sizlerden de boykot etmenizi istiyoruz."

Aretha Franklin 2012'de bir konserde.

20'den fazla şarkısı ABD müzik listelerinde ilk sıraya çıkan efsanevi şarkıcı Aretha Franklin, 16 Ağustos 2018'de 76 yaşında Detroit'te hayatını kaybetti.

"Respect", "(You Make Me Feel) A Natural Woman", "Think" ve "Spanish Harlem" gibi şarkılarıyla bilinen Franklin'e 2010'da kanser teşhisi konmuştu.

Franklin, son konserini ise Elton John Aids Vakfı yararına 2017'de düzenlenen galada vermişti.

Aretha Franklin'in hayatını anlatan bir başka yapım ise "Respect" (Saygı) ismiyle film olarak hazırlandı ve bu yaz izleyicilerin karşısına çıkacak.

Franklin'in ailesinin katkılarıyla hazırlanan filmde oyuncu Jennifer Hudson yer alıyor.

Respect adlı film bu yaz izleyicinin karşısına çıkacak.

National Geographic'in sekiz bölümlük dizisi ise 2019'da duyuruldu.

Ailesi, söz konusu dizinin yayınlanan iki bölümünü izlemediklerini açıkladı.

Franklin'in ailesinin suçlamalarına hedef olan National Geographic kanalı, dizinin çekilmesi için izinlere sahip olduğunu açıklasa da, söz konusu izinler Franklin'in hit şarkılarının lisanslarını içermiyor.

Aretha Franklin'in 1970 yılındaki bir fotoğrafı

İlahi şarkıcısı, piyanist ve ünlü bir vaizin kızı olarak dünyaya gelen Franklin, küçük yaşlarından itibaren Mahalia Jackson ve Clara Ward gibi isimlerden eğitim aldı.

Columbia müzik şirketiyle sözleşme imzalayan Franklin, 1968'de Amerika ve Avrupa'da "Lady Soul" diye anıldı.

Franklin siyah ABD'lilerin gururu olarak Time dergisinde kapak oldu ve Martin Luther King'den ödül aldı.

"Blues Brothers" filmindeki performansıyla da göz dolduran Franklin, 1980'lerde "Who's Zooming Who?" ve George Michael ile yaptığı düet "I Knew You Were Waiting" gibi büyük başarı getiren şarkılara imza attı.

Franklin 2005'te de "milyonlarca Amerikalının kalbini fethettiği" için dönemin ABD Başkanı George W. Bush'tan Başkanlık Özgürlük Madalyası almıştı.

10 yıl sonra da "You Make Me Feel Like A Natural Woman" şarkısıyla eski ABD Başkanı Barack Obama'yı da gözyaşlarına boğan Franklin, 2009'da Obama'nın ilk yemin töreninde de şark söylemişti.

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