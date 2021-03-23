Aretha Franklin: Efsanevi 'soul kraliçesinin' hayatını anlatan dizi, ailenin tepkisini çekti

"Büyükannemin biyografisinde bizlere de danışılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. En yakınındakilerle konuşulmadan hazırlanan bir biyografide doğru bir tasvir ortaya koymak mümkün değil.

"Soul müziğin kraliçesi" olarak anılan Franklin'in torunu Grace, ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştığı TikTok klibinde, National Geographic dizisini "saygısızlık" olarak nitelendiriyor ve yapım aşamasında görüşlerinin alınmadığını savunuyor:

Kanaldan yapılan açıklamada, dizi için gerekli izinlerin alındığı ifade ediliyor.

Franklin'in ailesinin suçlamalarına hedef olan National Geographic kanalı, dizinin çekilmesi için izinlere sahip olduğunu açıklasa da, söz konusu izinler Franklin'in hit şarkılarının lisanslarını içermiyor.

National Geographic'in sekiz bölümlük dizisi ise 2019'da duyuruldu.

Aretha Franklin'in hayatını anlatan bir başka yapım ise "Respect" (Saygı) ismiyle film olarak hazırlandı ve bu yaz izleyicilerin karşısına çıkacak.

"Respect", "(You Make Me Feel) A Natural Woman", "Think" ve "Spanish Harlem" gibi şarkılarıyla bilinen Franklin'e 2010'da kanser teşhisi konmuştu.

"Dizinin yapımcılarına defalarca kez ulaşmaya çalıştık ancak bizimle çalışmayacaklarını söylediler. Bu filmi desteklemiyoruz ve sizlerden de boykot etmenizi istiyoruz."

İlahi şarkıcısı, piyanist ve ünlü bir vaizin kızı olarak dünyaya gelen Franklin, küçük yaşlarından itibaren Mahalia Jackson ve Clara Ward gibi isimlerden eğitim aldı.

Columbia müzik şirketiyle sözleşme imzalayan Franklin, 1968'de Amerika ve Avrupa'da "Lady Soul" diye anıldı.

Franklin siyah ABD'lilerin gururu olarak Time dergisinde kapak oldu ve Martin Luther King'den ödül aldı.

"Blues Brothers" filmindeki performansıyla da göz dolduran Franklin, 1980'lerde "Who's Zooming Who?" ve George Michael ile yaptığı düet "I Knew You Were Waiting" gibi büyük başarı getiren şarkılara imza attı.

Franklin 2005'te de "milyonlarca Amerikalının kalbini fethettiği" için dönemin ABD Başkanı George W. Bush'tan Başkanlık Özgürlük Madalyası almıştı.

10 yıl sonra da "You Make Me Feel Like A Natural Woman" şarkısıyla eski ABD Başkanı Barack Obama'yı da gözyaşlarına boğan Franklin, 2009'da Obama'nın ilk yemin töreninde de şark söylemişti.