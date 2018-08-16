Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

Son dakika haberine göre, Amerikalı şarkıcı Aretha Franklin 76 yaşında hayatını kaybetti. Peki efsanevi şarkıcı Aretha Franklin kimdir? İşte yanıtı...
Aretha Franklin, albümleri ve şarkılarıyla müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran ABD'li gospel ve soul şarkıcısıdır. Bugüne kadar sayısız ödül kazanmayı başaran Franklin, toplam 20 Grammy ödülünün de sahibi. 25 Mart 1942'de Tennessee'nin Memphis kentinde dünyaya gelen müzisyen, rahip C.L. Franklin ile Barbara Siggers Franklin'in 5 çocuğundan biri.
Henüz 6 yaşındayken anne ve babası boşanan şarkıcı, bu ayrılıktan 4 yıl sonra annesini kalp krizinden kaybetti. Babasının yanında kalmaya başlayan müzisyen, babasının iş değişikliği sebebiyle Detroit'e taşındı. Babasının rahip olmasından ötürü kilise korosunda görev yapan Franklin, gospel müziğe merak saldı.
1956'da henüz 14 yaşındayken gospel albümünü yayınlayan şarkıcı, erken yaşta hamile kalınca bir süre müziğe ara verdi. 1960 yılında Columbia Records ile sözleşme imzalayan Franklin, caz ve pop arasında gidip gelen şarkılarıyla ses getirmeye başladı. 'Rock-A-Bye Your Baby', 'Won't Be Long', 'Operation Heartbreak', 'I Never Loved A Man' ve 'Respect' gibi şarkıları bu döneme damga vurmayı başarmıştı.
ARETHA FRANKLIN VE ÖDÜLLERİ
'Respect' şarkısı sadece beğenilen bir şarkı olmadı, aynı zamanda Franklin'e ilk Grammy ödülünü de kazandırdı. Yine bu dönemde peş peşe pek çok Grammy kazanmayı başaran Franklin, 'En İyi Kadın Vokal' ve 'En İyi R&B Sanatçısı' gibi dallardaki ödülleri domine etti. Müzik kariyerinde pek çok başarı kazanan müzisyen, 20'nci Grammy ödülünü 2008'deki 50'nci Grammy Ödülleri'nde aldı. Franklin 17'si 'ana kategori', 3'ü 'özel kategori' olmak üzere toplam 20 kez Grammy ödülüne layık görülmüştür.
Franklin'in sesi 'güçlü bir mezzo soprano' olarak tanımlanırken, aynı zamanda vokal esnekliği, kulağı ve yorumu da övgü topluyor. İmajı ise her zaman tartışmalara açık oldu. Sık sık imajını değiştiren ve yenileyen Franklin, özellikle vizon kürk, kabarık saçlar ve kuş tüyleriyle kaplı abartılı kıyafetleriyle hafızalara kazındı.
ÖLÜMÜ BEKLENİYORDU
Soul efsanesi Aretha Franklin'in ailesi, şarkıcının çok hasta olduğunu belirterek ani bir ölüm beklediklerini duyurmuştu. Franklin'in Detroit'teki evinde olduğu ve pek çok arkadaşının da bu evi ziyaret ettiği açıklanmıştı.
2017'nin şubat ayında müziği bıraktığını açıklayan 76 yaşındaki müzisyenin sağlık durumu; aralarında Beyonce'nin de olduğu pek çok yıldızı derinden sarsmıştı. Beyonce ve Jay-Z çifti, Detroit'te verdikleri konseri o şehirde büyüyen Franklin'e adadıklarını belirterek, sanatçıya sevgi ve şükranlarını iletmişlerdi.
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