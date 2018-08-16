Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

Son dakika haberine göre, Amerikalı şarkıcı Aretha Franklin 76 yaşında hayatını kaybetti. Peki efsanevi şarkıcı Aretha Franklin kimdir? İşte yanıtı...

ARETHA FRANKLIN KİMDİR?

Aretha Franklin, albümleri ve şarkılarıyla müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran ABD'li gospel ve soul şarkıcısıdır. Bugüne kadar sayısız ödül kazanmayı başaran Franklin, toplam 20 Grammy ödülünün de sahibi. 25 Mart 1942'de Tennessee'nin Memphis kentinde dünyaya gelen müzisyen, rahip C.L. Franklin ile Barbara Siggers Franklin'in 5 çocuğundan biri.

ARETHA FRANKLIN VE AİLESİ

Henüz 6 yaşındayken anne ve babası boşanan şarkıcı, bu ayrılıktan 4 yıl sonra annesini kalp krizinden kaybetti. Babasının yanında kalmaya başlayan müzisyen, babasının iş değişikliği sebebiyle Detroit'e taşındı. Babasının rahip olmasından ötürü kilise korosunda görev yapan Franklin, gospel müziğe merak saldı.

ARETHA FRANKLIN KARİYERİ

1956'da henüz 14 yaşındayken gospel albümünü yayınlayan şarkıcı, erken yaşta hamile kalınca bir süre müziğe ara verdi. 1960 yılında Columbia Records ile sözleşme imzalayan Franklin, caz ve pop arasında gidip gelen şarkılarıyla ses getirmeye başladı. 'Rock-A-Bye Your Baby', 'Won't Be Long', 'Operation Heartbreak', 'I Never Loved A Man' ve 'Respect' gibi şarkıları bu döneme damga vurmayı başarmıştı.