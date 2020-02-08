Argan yağı üreten kadınlar zam talep ediyor

Kadınlar, çoğu kooperatif olmak üzere 300'den fazla küçük şirketi bünyesine almış, argan yağı üreten Marjana adlı bir şirkette çalışıyor.

37 yaşındaki Samira Şari "Daha iyi bir maaş alabileceğim daha iyi bir iş istiyorum. Ama böyle bir imkan yok, bu iş benim tek seçeneğim" diyor.

Bir grup kadının, küçük bir kayayı andıran taş parçasının üzerine yerleştirdikleri argan meyvesini bir başka taşla vura vura kabuğundan ayıklamasını izliyorum.

Ancak artan bir başka şey de, argan yağının üretilmesinde çalışan kadınların çalışma koşulları ve aldıkları ücretlerin yetersizliğine ilişkin kaygılar.

Kaynağı Fas olan bu hammaddeye talep artıyor.

Gerek salatalarda, gerekse yüz kremlerinde kullanılan argan yağı, hem gıda hem de kozmetik sektörünün aranan hammaddelerinden biri haline geldi.

Yükseklikleri 10 metreyi bulan argan ağaçları ülkenin her kesiminde yetişiyor.

Ülkede "sıvı altın" diye adlandıran argan yağının dünya çapındaki satışları, sağlığa yararlarını ortaya koyan bilimsel çalışmaların yayınlanmasının ardından artmış durumda.

Dünya üretiminin neredeyse tamamı Fas'ta yapılıyor. Argan yağı sektörünün büyüklüğü de giderek artıyor.

2014 yılında 4 bin 400 ton civarında olan argan yağı üretiminin 2022 yılında yaklaşık 18 bin tona, cirosunun da 2 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.

Argan geleneksel olarak da ekmek, kuskus gibi ürünlerin yanında bir gıda maddesi ve ilaç olarak kullanılıyor.

Argan yağına olan talebin artmasındaki en büyük etken, dünyanın önde gelen kozmetik sektörüne yaptığı katkıdan dolayı oluşuyor.

Yüz kremlerine ek olarak dudak parlatıcısı, nemlendirici ve sabunlarda kullanılıyor.

Tohumları hasat eden kadınların çoğu Berber etnik kökeninden geliyor.

Marjana şirketinde personel müdürü olarak çalışan Emine Buna, eski usul tekniklere göre çalıştıklarını söylüyor.