Argela, Netsia MAC ürün ailesini Dünya Dünya Kongresi'nde tanıttı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom iştiraki Argela'nın ABD Silikon Vadisi’ndeki şirketi Netsia, Amerika'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) 5G teknolojilerinin yapı taşı niteliğindeki ağ çözümlerini beğeniye sundu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Netsia, ABD'nin Los Angeles kentinde GSMA tarafından organize edilen MWC Americas fuarına katılarak şebeke çözümlerini anlattı.

Netsia, MWC Americas fuarının en fazla ziyaretçi toplayan merkezlerinden biri olan ve sektör teknolojisine yön veren en önemli kuruluşlardan olan Open Networking Foundation (ONF) standında "gold sponsor" olarak yeni ürün ailesi Netsia MAC'i tanıttı.

Netsia MAC ürün ailesinin çoklu erişimli uç bulut mimarisi sayesinde aynı uç ofisten ve aynı altyapı üzerinden hem sabit hem mobil abonelere servis verilebilecek. Ayrıca, mobil ve sabit erişim ekipmanları aynı uç ofiste sanallaştırılarak sermaye ve operasyonel harcamalarda tasarruf sağlanacak.

Öte yandan, Netsia MAC ile baz istasyonlarının şebeke bağlantıları, pasif optik şebeke üzerinden otomatik olarak sağlanacak.