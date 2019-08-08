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Argonotların izindeki yatçılar Amasra'ya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:07 | Son Güncelleme

"DADDralli Karadeniz 2019" etkinliği kapsamında Yunanistan'ın Volos bölgesinden "Argonotların izinde altın postun peşinde" sloganıyla hareket eden yatçılar, Bartın'ın Amasra ilçesine geldi - Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği Başkanı Zafer Türkmen: - "Amacımız yatçıları Karadeniz'e çıkarmak ve Karadeniz'de yat turizmini geliştirmek"

Yunanistan'ın Volos bölgesinden "DADDralli Karadeniz 2019" etkinliği kapsamında hareket eden yatçılar, Amasra Limanı'na demir attı.

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği iş birliğinde "Argonotların izinde altın postun peşinde" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 10 yat, Bartın'ın Amasra ilçesine ulaştı.

Amasra Limanı'na demir atan yatlardan inenleri, Amasra Yelken Kulübü yöneticileri ve sporcuları karşıladı.

İlçede 2 gün konaklayacak yatçılar, daha sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesine, ardından İstanbul'a hareket edecek.

DADD Başkanı Zafer Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıl önce kurdukları derneğin 850'ye yakın üyesi bulunduğunu söyledi.

Bu yıl Karadeniz yat rallisinin 3'üncüsünü yaptıklarını ve 10 Haziran'da demir aldıklarını ifade eden Türkmen, şöyle konuştu:

"Bu rallinin bir konsepti var. Yunan mitolojisinde Argonatlar ve altın post peşindeki maceraları anlatılır. Milattan önce 1400'lü yıllarda Herkül'ün, yanındaki arkadaşlarıyla bu yolculuğu yaptığı söylenir. Tabii bu bir mitoloji. Biz şimdi modern yatlarla aynı yolculuğu yapıyoruz. Yunanistan'ın Volos kentinden çıktık, Çanakkale Boğazı'nı geçiyoruz, Türkiye'nin Karadeniz kıyıları boyunca Hopa'ya kadar gidiyoruz, oradan Gürcistan'ın Potin şehrine geçiyoruz. Bu rotayı bu yıl komple yapabildik."

Türkmen, "Amacımız yatçıları Karadeniz'e çıkarmak ve Karadeniz'de yat turizmini geliştirmek. Şu anda 4'ü yabancı 10 tekneyle rallimizi sürdürüyoruz. 'Ülkemizde sadece Gökova, Kekova, Kaş yok, Karadeniz de var' diyoruz. Ege kıyılarımız da var ama Karadeniz kıyıları da çok çok güzel. Karadeniz korkulacak bir deniz değil, gezilecek, görülecek, yeşillikleri olan bir yer." ifadelerini kullandı.

Amasra Yelken Kulübü Kurucu Başkanı Hüseyin Çoban da konukları ilçede ağırlamaktan onur duyduklarını, yat turizminin gelişmesi için gereken desteği vereceklerini kaydetti.

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