Argonotların izindeki yatçılar Giresun'a ulaştı

GİRESUN (AA) - Yunanistan'ın Volos bölgesinden "DADDralli Karadeniz 2019" etkinliği kapsamında hareket eden yatçılar, mitolojik hikayeleriyle bilinen Giresun Adası'na ulaştı.

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği iş birliğinde "Argonotların izinde altın postun peşinde" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğine katılan 12 yatçı Giresun'a geldi.

Yelkenli yatçılar, Amazon kadınlarının yaşadığı ve Herkül'ün altın postu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikayeleriyle ön plana çıkan Giresun Adası etrafında turladı.

Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği Başkanı Hakan Adanır, gazetecilere yaptığı açıklamada, rotanın Yunanistan, Türkiye ve Gürcistan'dan oluştuğunu söyledi.

Bu yerlerde Yason Burnu ve Giresun Adası gibi tarihi noktaların bulunduğunu dile getiren Adanır, Avrupalıların yüzyıllar boyunca bu rotayı altın ticareti için kullandığını anlattı.

Adanır, bu ticareti yapan gemilerdekilere verilen ismin Argonot olduğunu belirterek, "Bunların kaptanı ise Yason. Ordu'daki rotada yer alan Yason Burnu, ismini Kaptan Yason'dan almış. Altın post ise altına bulanmış post anlamında. Herkül, Argonotlar'la birlikte aynı gemide altın postu bulmak için Giresun Adası'na gelmiş. Yatlar da bugün Giresun Adası'na ulaştı." diye konuştu.

