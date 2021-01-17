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Arguvan’ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

17.01.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Arguvan’ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Malatya’nın Arguvan İlçesinde yüksek kesimlerinde kar etkili olurken, ilçe merkezinde de yağmur kendini gösteriyor.Arguvan ilçesinde yüksek kesimler ile kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan yolları açmak için mesai yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmaya devam ediyor.

Malatya’nın Arguvan İlçesinde yüksek kesimlerinde kar etkili olurken, ilçe merkezinde de yağmur kendini gösteriyor.
Arguvan ilçesinde yüksek kesimler ile kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan yolları açmak için mesai yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesine bağlı Arguvan alt yapı ekipleri, özellikle Arguvan ilçesinde ve kırsal bölgelerde daha etkili olan kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan Çakmak, Çobandere Güçeruşağı ve Gökağaç Mahallelerinin mezarlarında birçok yolu hizmete açtı.
Büyükşehir Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı Arguvan alt yapı ekipleri ilçe kırsalında kar yağışının etkili olduğu yerlerde kar temizleme araçları ile anında müdahale ediyor.
Arguvan ilçe merkezinde ise etkili yağmur yağışı zaman zaman devam ediyor.

Arguvan’ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

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