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  4. Arhavi'deki selden dakikalarla kurtulmuştu! Dehşet anlarını anlattı

Arhavi'deki selden dakikalarla kurtulmuştu! Dehşet anlarını anlattı

23.07.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün Kapisre Deresi'nin taşması sonucu evleri yıkılan Şimşek ailesi bir kaç dakika önce evden çıkarak hayatta kaldı. Olay anını anlatan Şimşek, "Evimizin yıkılışını babamla uzaktan canlı canlı seyrettik. 10 dakika içinde yıkıldı, dere aldı evi komple götürdü. Babam gözyaşlarını tutamadı ağladı." dedi.

Arhavi'deki selden dakikalarla kurtulmuştu! Dehşet anlarını anlattı

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Kapisre Deresi'nin kıyısındaki iki katlı evde babası, eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Serkan Şimşek, deredeki suyun yükselmesi sonrası tedirgin olarak ailesini evden çıkardı.

Ailenin evden ayrılmasından kısa süre sonra sel suları evi tamamen yıktı. Serkan Şimşek, ailesiyle birlikte 35 yıldır aynı evde yaşadığını söyledi.

Sel felaketinin yaşandığı dün sabah saat 08.30 sıralarında uyandığında derenin yükseldiğini gördüğünü anlatan Şimşek, eşi ve çocuklarını evden çıkararak ilçe merkezine getirdiğini aktardı.

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"EVDEN HİÇBİR ŞEY ALAMADIK"

Geri döndüğünde suların daha da yükseldiğini gördüğünü ifade eden Şimşek, "Babamı da evden çıkararak oradan uzaklaştık. Ev daha sonra yıkıldı. Evden hiçbir şey alamadık. Kimliğimiz, cüzdanımız her şey evle gitti." dedi.

"GÜNDÜZ YAŞANMASI ŞANSIMIZDI"

Şimşek, her şeye rağmen ailesine zarar gelmediği için şükrettiklerini dile getirerek, "Allah'a şükür canımızı kurtardık. Eğer sel gece olsaydı belki de canımızı da kurtaramayacaktık. Gündüz yaşanması şansımızdı." diye konuştu.

"ANILARIMIZ DA GİTTİ"

Suyun büyüdükçe büyüdüğünü ve çocukların korktuğunu belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Çocuklar korktuğu için önce çocukları çıkardım. Babam 'korkma bir şey olmaz' diyordu ama onu da ikna ettim ve evden çıkardım. Ev baba yadigarı. Bu evi babam elleriyle yapmıştı. Burada doğduk büyüdük. Anıları olan bir evdi. İçimiz buruk. Sel felaketiyle anılarımız da gitti. Sekiz kardeş bu evde büyüdük."

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Şimşek, daha önce de derede suyun yükseldiği dönemler olduğunu ancak ilk defa suların bu denli yükseldiğini gördüğünü anlatarak, bu durumun da felakete neden olduğunu vurguladı.

"EVİMİZİN YIKILIŞINI BABAMLA UZAKTAN İZLEDİK"

Evsiz barksız kaldıklarını ancak devletin yanlarında olacağından emin olduklarını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"İki katlı evimiz gitti. Yataktan nasıl kalktıysak evden öyle çıktık. Evimizin yıkılışını babamla uzaktan canlı canlı seyrettik. 10 dakika içinde yıkıldı, dere aldı evi komple götürdü. Babam gözyaşlarını tutamadı ağladı. Arkadaşımın emanet bir evi var şimdilik babam, eşim ve çocuklarımla geçici olarak orada yaşıyorum."

Öte yandan, Şimşek'in evinin yıkıldığı anlar, derenin karşısındaki komşuları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, yükselen sel suları nedeniyle saniyeler içinde evin tamamen yıkılarak dereye sürüklendiği anlar yer aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Artvin
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