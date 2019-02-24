HABER

Arhavi’de yaşanan cinayetin ardından ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

Artvin’in Arhavi ilçesinde dün yaşanan cinayetin ardından ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyor.Olay dün Arhavi ilçesinde pazar yerinde meydana geldi.

Arhavi’de yaşanan cinayetin ardından ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyor

Artvin’in Arhavi ilçesinde dün yaşanan cinayetin ardından ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyor.
Olay dün Arhavi ilçesinde pazar yerinde meydana geldi. Nurten İslam (41), kendisini daha önceden taciz ettiği iddiasıyla hakkında şikayetçi olduğu Engin Şahin’le (49) pazar yerinde karşılaştı. Onu daha sonra tartışmanın ardından bir çay ocağında çantasından çıkardığı tabanca ile 7 el ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Engin Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Nurten İslam, cinayet sonrası sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan Nurten İslam’ı Pazar yerinde silah doğrultarak çantasına koyduğu silahı yere bırakmasını istedi. Nurten İslam daha sonra çantayı polislere teslim ederek gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyor. Ölen Engin Şahin’in dayısının eniştesi, Nurten İslam’ın ise dayısının gelini olduğunu belirterek “Ölen ve vurulan yakın akraba. İddialar var bunlarla ilgili bir şey diyemiyoruz. Dün gece sabaha kadar uyuyamadık. Olayın şaşkınlığını yaşıyoruz” derken, cinayetin görgü tanıkları da yaşanan o anları anlattı.

Arhavi’de yaşanan cinayetin ardından ölen şahsın ve onu silahla vuran kadının yakınları olayın şaşkınlığını yaşıyor

PARTNER5 milyon lirayı ödemezse 9 bin gün hapis yatacak5 milyon lirayı ödemezse 9 bin gün hapis yatacak
Otobüste uyuşturucu ile yakalanan 2 yolcuya gözaltıOtobüste uyuşturucu ile yakalanan 2 yolcuya gözaltı
Sapanca'da halk otobüsü devrildi: 2 yaralıSapanca'da halk otobüsü devrildi: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.