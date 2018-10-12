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Arhavi'de 'yüksek kat' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, daha önce çevrecilerin açtığı davayla Danıştay tarafından iptal edilen yüksek katlı bina yapımına olanak tanıyan 'İmar Planı', yeniden hazırlandı.

Arhavi'de 'yüksek kat' tepkisi

Emre KOLTUK-Uğur AYDIN/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, daha önce çevrecilerin açtığı davayla Danıştay tarafından iptal edilen yüksek katlı bina yapımına olanak tanıyan 'İmar Planı', yeniden hazırlandı. Belediye meclisi gündemine gelen ve 17 kata kadar bina yapımını öngören yeni 'İmar Planı' da tepkilere neden oldu. İlçe halkı, imza toplayıp tiraz edince belediye meclisinden geçmeyen plan, itirazların görüşülmesi için İmar Komisyonu'na gönderildi. Arhavi Doğa Koruma Platformu Üyesi Nazlı Demet Uyanık, "Burası yeşiliyle, doğasıyla, küçük yapılaşmasıyla güzel bir sahil şehri. Biz Arhavi'nin yüksek binalarla betona boğulmasını istemiyoruz" diye konuştu.
Arhavi'de doğayla uyumsuz çok katlı yapılara karşı mücadele başlatıldı. İlçede 3 yıl önce hazırlanan ve çok katlı bina yapımına izin veren 'İmar Planı' belediye meclisi tarafından onaylanmıştı. İlçede doğa koruma ve çevre mücadelesi veren Arhavi Doğa Koruma Platformu üyelerinin Şehir Plancıları Odası aracılığıyla açtığı davada, Danıştay, 'İmar Planı'nı iptal etti. Dava süreci devam ederken ilçede 14 katlı binalar inşa edildi. Mahkemenin iptal kararı sonrası Arhavi Belediyesi yeni bir İmar Planı hazırladı. Belediye meclisi gündemine gelen ve 17 kata kadar bina yapımını öngören yeni 'İmar Planı' da tepkilere neden oldu. İlçe halkı imza toplayıp plana edince, belediye meclisinden geçmeyen plan, itirazların görüşülmesi için İmar Komisyonu'na gönderildi.
'İLÇEDE NEFES ALMAK İSTİYORUZ'
Arhavi Doğa Koruma Platformu Üyesi Nazlı Demet Uyanık, ilçede nefes almak istediklerini belirterek, Arhavi'nin yeşili, doğası ve küçük yapılaşmasıyla güzel bir sahil şehir olduğunu söyledi. Uyanık, "Biz Arhavi'nin yüksek binalarla betona boğulmasını istemiyoruz. Gerekli itirazlarımızı yaptık. Arhavi genelinde dilekçeler topladık. Daha önce Danıştay tarafından buradaki imar planı iptal edildi. Fakat şimdi tekrardan o imar planı çok fazla değişikliğe uğratılmadan gündeme getirildi. Süreç bu şekilde devam ediyor. Bizim de itirazlarımız aynen devam edecek" dedi.
ÇİN SEDDİ BENZETMESİ
İlçe sakinlerinden Akif Uyanık da "Yüksek katlı binaların yarattığı sıkıntıları bilen biri olarak buranın doğal ve kentsel yapısının yüksek binalara uygun olmadığını düşünüyorum. Arhavi toplumu da bu binaları benimsemedi, bu binaları kabullenemedi. Vatandaşlar bu binalardan genel olarak şikayetçi. Artık bu yanlıştan bir an önce dönülsün. Vadilerle denizin arasına bu binaların Çin Seddi gibi girmesini istemiyoruz. Bu tip binalara ruhsat verilmesin" diye konuştu.
'YÜKSEK BİNALAR KİM İÇİN?'
Arhavi'nin hem nüfus hem de yüzölçümü olarak çok büyük bir ilçe olmadığını belirten Leyla Öncel da "Bu kadar yüksek binaları kimler için neden yapacaklarını anlamış değiliz. Şehir merkezinden yukarıya doğru 20'ye yakın yüksek binaların yapılacağı söyleniyor. Eğer o binaları yaparlar ise sadece denizi değil, deniz ile dere arasındaki alanda Çin Seddi yapmış olacaklar. Belediye yapılan yüksek katlı binaların mahkeme kararıyla mühürlendiğini söyledi fakat binalarda halen daha çalışmalar devam ediyor. Bu işçiler mühürlenen binalarda nasıl çalışıyor? Bu işin içerisinde nasıl bir plan döndüğünü bilmiyoruz ama bir rant meselesi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Arhavi'de 'yüksek kat' tepkisiArhavi'de 'yüksek kat' tepkisiArhavi'de 'yüksek kat' tepkisiArhavi'de 'yüksek kat' tepkisi

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