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Arı, boyundan büyük sineği yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 09:54 | Son Güncelleme

MUĞLA'da yaşayan belgesel yapımcısı Murat Günay, sarıca arının canlı sineği, ayaklarından başlayarak yediği anları görüntüledi.

Arı, boyundan büyük sineği yedi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da yaşayan belgesel yapımcısı Murat Günay, sarıca arının canlı sineği, ayaklarından başlayarak yediği anları görüntüledi. Günay'ın paylaştığı video, paylaşım rekoru kırdı.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yaşayan belgesel yapımcısı Murat Günay, eşi Ahsen Günay ile birlikte Yatağan ilçesinde yaşayan anneannesi Fatoş Turan'ın evine ziyarete gitti. Günay, kahvaltı yaptığı sırada, Avrupa eşek arısı olarak da bilinen sarıca arının, boyundan büyük sineğinin peşinden gittiğini fark etti. Cep telefonuyla o anları görüntüleyen Günay, şunları anlattı:
"Dikkatimi çeken tek şey, sinek arının 2 kat büyüklüğündeydi. O anda hemen cep telefonum ile fotoğraf çekip, video kaydetmeye başladım. Arı hemen sineğin bacaklarını yemeye başladı. Hayatın çok acımasız olduğunu bir kez daha anladım. Paylaştığım görüntülerin bu kadar ilgi göreceğini hiç düşünmemiştim."
Veteriner Hekim Yusuf Kayacık ise "Eşek arıları bal yapmazlar, etçil canlılardır. Tarım zararlılarının ortadan kaldırılmasında önemli rol üstlenir. Çünkü yavrularını bu küçük böceklerle beslerler. Sadece yumurtalarını bırakmak için az sayıda petek göz örerler. Ayrıca kraliçe yuvayı tek başına yapar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Arı, boyundan büyük sineği yediArı, boyundan büyük sineği yedi

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