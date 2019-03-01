HABER

"Arı gibi çalışacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 19:03 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarını sürdürüyor - Serkan Yazıcı: "Biz arı gibi çalışacağız. Yapacağımız şey çalışmak. Çalışıp buraları anlatacağız"

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, arı gibi çalışacaklarını belirterek, "Yapacağımız şey çalışmak. Çalışıp buraları anlatacağız."dedi.

Yazıcı, Osmaniye Mahallesi'nde seçim irtibat bürosu açtı. Evleri ziyaret eden Yazıcı,mahalleliyle sohbet etti.

Talep ve önerileri dinleyen, çay ve kahve ikramlarını kabul eden Yazıcı, projeleri hakkında da bilgi verdi.

Marmaris'te her mahallede seçim irtibat bürosu açacağını belirten Yazıcı, Marmaris ve Muğla'nın önemli çam balı üretim merkezlerinden biri olan mahallede festival yapıp çam balını Türkiye ve dünyaya tanıtacaklarını söyledi.

Yazıcı, arının olduğu yerin en değerli yer olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Arının olduğu yerde yaşam vardır. Biz arı gibi çalışacağız. Yapacağımız şey çalışmak. Çalışıp buraları anlatacağız. Balımız meşhur ama daha da meşhur olmalı. Balı turizmin hizmetine sunmalıyız. Marmaris'te çam balının üretildiği ormanlarda madene karşıyım. Seçim dönemlerinde kasıtlı olarak maden haberleri üretiliyor. Marmaris’in mahalleleri çok değerli ancak hak ettiği yere gelemedi. Her mahallenin kendi özelliğini öne çıkarıp ona göre planlama yapacağız. Kiminde organik tarım kiminde ilaç üretiminin yapıldığı bitkiler üreteceğiz. Marmaris’in ürünlerini turizme açacağız. Türkiye'ye sunacağız."

Seçim irtibat bürosunun açılışına AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, parti ve meclis üyeleri ile mahalleli katıldı.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
"Biz ülkemizi seviyoruz, kavga istemiyoruz""Biz ülkemizi seviyoruz, kavga istemiyoruz"
Erdoğan: 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteğini vermeye başlıyoruz (2)Erdoğan: 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteğini vermeye başlıyoruz (2)
Anahtar Kelimeler:
ak parti cumhur ittifakı Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı Marmaris Muğla Serkan Yazıcı

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.