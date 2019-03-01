Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, arı gibi çalışacaklarını belirterek, "Yapacağımız şey çalışmak. Çalışıp buraları anlatacağız."dedi.

Yazıcı, Osmaniye Mahallesi'nde seçim irtibat bürosu açtı. Evleri ziyaret eden Yazıcı,mahalleliyle sohbet etti.

Talep ve önerileri dinleyen, çay ve kahve ikramlarını kabul eden Yazıcı, projeleri hakkında da bilgi verdi.

Marmaris'te her mahallede seçim irtibat bürosu açacağını belirten Yazıcı, Marmaris ve Muğla'nın önemli çam balı üretim merkezlerinden biri olan mahallede festival yapıp çam balını Türkiye ve dünyaya tanıtacaklarını söyledi.

Yazıcı, arının olduğu yerin en değerli yer olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Arının olduğu yerde yaşam vardır. Biz arı gibi çalışacağız. Yapacağımız şey çalışmak. Çalışıp buraları anlatacağız. Balımız meşhur ama daha da meşhur olmalı. Balı turizmin hizmetine sunmalıyız. Marmaris'te çam balının üretildiği ormanlarda madene karşıyım. Seçim dönemlerinde kasıtlı olarak maden haberleri üretiliyor. Marmaris’in mahalleleri çok değerli ancak hak ettiği yere gelemedi. Her mahallenin kendi özelliğini öne çıkarıp ona göre planlama yapacağız. Kiminde organik tarım kiminde ilaç üretiminin yapıldığı bitkiler üreteceğiz. Marmaris’in ürünlerini turizme açacağız. Türkiye'ye sunacağız."

Seçim irtibat bürosunun açılışına AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, parti ve meclis üyeleri ile mahalleli katıldı.

