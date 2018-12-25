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Arı kolonilerini kurtaran karar, bal verimini de artıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 10:40 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arı ölümlerine sebep olan tarım ilaçlarının kullanımın yasaklanması arı üreticilerini sevindirdi - Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Aytaç: - "Bakanlıkla yapılan görüşmeler neticesinde imidacloprid, clothianidin ve thiomethoxam etkin maddeli pestisitlerin ruhsatlarının iptali ile birlikte ülkemizde kullanımı sonlandırılmıştır" - Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Saygılı: - "Bu ilaçlar kullanıma devam edilseydi Türkiye'de arıcılık bitecekti"

KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arı ölümlerine sebep olan "neonicotinoid" grubu pestisitlerin (kimyasal madde) yasaklanması Trakya'daki arı üreticilerini sevindirdi.

Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Güneş Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pestisitlerin ani arı ölümlerine sebep olduğunu ve kendilerine çok büyük zarar verdiğini söyledi.

Bakanlık tarafından alınan karar ile adı geçen kimyasal maddelerin satımının ve girişinin Türkiye'de yasaklandığını aktaran Başkan Aytaç, pestisitlere bağlı yaşanan ani arı ölümleri, arıcılık sektörünün kanayan yarası olduğunu belirtti.

Bu yıl içerisinde Trakya'da pestisitlere bağlı çok sayıda arı ölümü gerçekleştiğini ifade eden Güneş Aytaç, "Sadece bu yıl içerisinde Çukurova, Trakya ve Harran ovalarında yaşanan pestisitlere bağlı arı ölümleri konusunda, akademisyen hocalarımızı da görevlendirdiğimiz çalıştay ve saha tespitleri gerçekleştirilmiştir. Bakanlıkla yapılan görüşmeler neticesinde imidacloprid, clothianidin ve thiomethoxam etkin maddeli pestisitlerin ruhsatlarının iptali ile birlikte ülkemizde kullanımı sonlandırılmıştır." diye konuştu.

- "İlaçların yasaklanması arıcılara umut oldu"

Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Saygılı da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arı ölümlerine sebep olan kimyasal maddelerin yasaklanmasından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Bu maddeler nedeniyle arıların ciddi zararlar gördüğünü bildiren Saygılı, son 3 yıldır ciddi arı ölümleriyle karşılaştıklarını anlattı.

Trakya'ya gelen gezginci arıcıların bu maddeler nedeniyle boş sandıkları ile bölgeden ayrıldıklarını ifade eden Saygılı, "Son 3 yıldır bu tarım ilaçlarından arıcılık zarar gördü. Şu anda Türkiye'de Hatay ve Trakya ovalarında bu ilaçlar nedeniyle büyük arı ölümleri oldu. Bu ilaçlar kullanıma devam edilseydi Türkiye'de arıcılık bitecekti. Arıyı yaşatmakta zorluk çekiyorduk. İlaçların yasaklanması arıcılara bir umut oldu. Arıcılar olarak bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunarız." değerlendirmesinde bulundu.

Saygılı, Avrupa'da kullanımı yasak olan bu ilaçların Türkiye'de de kullanılmasının yasaklanmasının çok yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Tarım alanlarının bilinçli bir şekilde ilaçlanması gerektiğini kaydeden Saygılı, bu yasaklanan ilaçlar ile arıcılığın yeniden canlanacağına inandığını vurguladı.
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- "Sevindirici bir gelişme"

Yaklaşık 26 yıldır arıcılık yapan İsmail Kaya da, kimyasal maddelerin kullanımın yasaklanmasının hem insan hem de doğadaki canlılar açasından sevindirici bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

Kimyasal ilaçların kullanımının yaygınlaşmadığı 20 yıl önce kovan başına 50 kilogram verim alırken, ilaç kullanımının yaygınlaşmasının ardından verimin 15 kilograma kadar düştüğünü dile getiren Kaya, ilaç kullanımının yasaklanması sonrası bal veriminin artacağını ifade etti.

Bakanlığın aldığı kararın yerinde olduğunu belirten Kaya, Türkiye'de doğanın çok zengin olduğunu ve arıcıların da daha fazla bal üretimi yapacağına inandığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Arı ölüm Trakya

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