Arı kolonilerini kurtaran karar, bal verimini de artıracak

Bu yıl içerisinde Trakya'da pestisitlere bağlı çok sayıda arı ölümü gerçekleştiğini ifade eden Güneş Aytaç, "Sadece bu yıl içerisinde Çukurova, Trakya ve Harran ovalarında yaşanan pestisitlere bağlı arı ölümleri konusunda, akademisyen hocalarımızı da görevlendirdiğimiz çalıştay ve saha tespitleri gerçekleştirilmiştir. Bakanlıkla yapılan görüşmeler neticesinde imidacloprid, clothianidin ve thiomethoxam etkin maddeli pestisitlerin ruhsatlarının iptali ile birlikte ülkemizde kullanımı sonlandırılmıştır." diye konuştu.

Bakanlık tarafından alınan karar ile adı geçen kimyasal maddelerin satımının ve girişinin Türkiye'de yasaklandığını aktaran Başkan Aytaç, pestisitlere bağlı yaşanan ani arı ölümleri, arıcılık sektörünün kanayan yarası olduğunu belirtti.

Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pestisitlerin ani arı ölümlerine sebep olduğunu ve kendilerine çok büyük zarar verdiğini söyledi.

KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arı ölümlerine sebep olan "neonicotinoid" grubu pestisitlerin (kimyasal madde) yasaklanması Trakya'daki arı üreticilerini sevindirdi.

- "İlaçların yasaklanması arıcılara umut oldu"

Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Saygılı da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arı ölümlerine sebep olan kimyasal maddelerin yasaklanmasından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Bu maddeler nedeniyle arıların ciddi zararlar gördüğünü bildiren Saygılı, son 3 yıldır ciddi arı ölümleriyle karşılaştıklarını anlattı.

Trakya'ya gelen gezginci arıcıların bu maddeler nedeniyle boş sandıkları ile bölgeden ayrıldıklarını ifade eden Saygılı, "Son 3 yıldır bu tarım ilaçlarından arıcılık zarar gördü. Şu anda Türkiye'de Hatay ve Trakya ovalarında bu ilaçlar nedeniyle büyük arı ölümleri oldu. Bu ilaçlar kullanıma devam edilseydi Türkiye'de arıcılık bitecekti. Arıyı yaşatmakta zorluk çekiyorduk. İlaçların yasaklanması arıcılara bir umut oldu. Arıcılar olarak bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunarız." değerlendirmesinde bulundu.

Saygılı, Avrupa'da kullanımı yasak olan bu ilaçların Türkiye'de de kullanılmasının yasaklanmasının çok yerinde bir karar olduğunu belirtti.