Arı kolonisini ağaçta toplayarak kovana aldı

Mengen ilçesinde binlerce arının bulunduğu koloni, arıcılık yapan bir üreticinin yardımıyla ağaçta toplanarak kovana alındı.

İlçe merkezinde arı kolonisi, Dörtyol mevkisinde trafik ışıklarının yakınında bulunan bir ağaca konmaya ve çevresinde uçmaya başladı.

Güzergahtan geçen araç sürücüleri, arılardan korunmak için araçlarının camlarını kapatarak yollarına devam etti.

Ağacın etrafında uçan binlerce arının vatandaşları tedirgin ettiğini gören arıcı Atilla Akdoğan, bir dal yardımıyla arıların ağaçta toplanmasını sağladı.

Akdoğan, daha sonra ağaçtaki binlerce arıyı kovana aldı.

Atilla Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılıkla uğraştığını belirterek, "Bal arılarının arıcı tabiriyle oğul çıkardığını gördüm. Arıcılar bilir ki kraliçe arıyı yakalayıp belli bir yere götürürken bütün arılar da onu takip eder. Ben de bunu yaptım ve hepsini bir araya topladım. İnsanlara zarar vermeyecek bir yere götürdüm. Arılar da kovanlarına kavuştu." diye konuştu.

