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Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi, çevredekiler zor anlar yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu etrafa dağılan arılar, kazada yaralananlara müdahale eden sağlık görevlileri ile çevredekilere zor anlar yaşattı.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu etrafa dağılan arılar, kazada yaralananlara müdahale eden sağlık görevlileri ile çevredekilere zor anlar yaşattı. Kaza, sabah saatlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Baran'ın kullandığı 13 KC 303 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, hareket halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, kovanlardaki arılar etrafa dağıldı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar, arılar nedeniyle araca yanaşamazken, görüntü almaya çalışan bazı gazetecileri de arı soktu. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan sürücü Baran ve ismi öğrenilemeyen kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Kazada etrafa saçılan ve kamyonette bulunan arılar, özel kıyafetli görevliler tarafından toplanarak başka bir araca yüklendi.

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