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Arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili 4 kişi adliyede (2) 

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 21:20 | Son Güncelleme

4'Ü DE TUTUKLANDI Muğla'da, TIR dorsesindeki arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroin ile ilgili gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen C.B., T.E., F.G.

4'Ü DE TUTUKLANDI
Muğla'da, TIR dorsesindeki arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroin ile ilgili gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen C.B., T.E., F.G. ve S.S. tutuklandı.

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