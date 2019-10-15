Arı kovanlarında ele geçirilen 152 kilo eroinle ilgili 4 kişi adliyede (2) 

4'\u00dc DE TUTUKLANDI\nMu\u011fla'da, TIR dorsesindeki ar\u0131 kovanlar\u0131nda ele ge\u00e7irilen 152 kilo eroin ile ilgili g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131ktan sonra bug\u00fcn adliyeye sevk edilen C.B., T.E., F.G. ve S.S. tutukland\u0131.PARTNER Ya\u015fl\u0131 erkeklere \u00fcsts\u00fcz pozlar g\u00f6nderip... Skandal b\u00f6yle ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!Bursa merkezli uluslararas\u0131 doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k \u015febekesine operasyon: 22 g\u00f6zalt\u0131Sapanca\u2019da teleferik gerginli\u011fi
Okuyucu Yorumları 0 yorum