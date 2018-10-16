Arı kovanlarıyla yaptığı dans hayatının sonu oldu!

Çin'de arıcılıkla uğraşan bir adam arı kovanlarıyla dans ederken eğlencenin dozunu kaçırdı. Kovandan kaçan vahşi arılar adama saldırarak onu canından etti.
ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!
Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti
Canlı yayın yaparak feryat etti: Fuhuş çetesinin eline düştüm!
Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası
Uzman jandarmalarla ilgili yeni gelişme! 9 maddelik teklif Meclis gündeminde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum