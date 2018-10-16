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Arı kovanlarıyla yaptığı dans hayatının sonu oldu!

İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2018 21:10 | Son Güncelleme

Arı kovanıyla dans eden adamın videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerdeki adam, arıların saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Çin'de arıcılıkla uğraşan bir adam arı kovanlarıyla dans ederken eğlencenin dozunu kaçırdı. Kovandan kaçan vahşi arılar adama saldırarak onu canından etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Arı

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