Arı ölümleri üreticileri endişelendiriyor

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Çiçeklenme ve tomurcuk döneminde meyve ağaçlarına yapılan ilaçlamaların arı ölümlerine neden olduğuna dikkati çeken Karacaoğlu, "Arı ölümlerinin gerçekleşmesi sadece arılar için de sıkıntı değil aynı zamanda doğada birçok yararlı böceklerin de ölmesi söz konusu olabiliyor. Aslında çiçeklenme döneminde arının ziyaret etmesi yetiştiricinin de lehinedir çünkü arılar tarafından bitkilerin tozlanması gerekiyor ki bu bitkiler sağlıklı meyve üretsinler. Hem yararlı böcekler hem arıların ölümü hem de daha az ürün alınmasına neden oluyor." diye konuştu.

Karacaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce Aydın bölgesinde ciddi ölçüde arıların telef olduğunu, yapılan analizlerde ölümlerin bahar aylarındaki tarımsal ilaçlamadan kaynaklandığının tespit edildiğini söyledi.

FERDİ UZUN - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Karacaoğlu, son günlerde özellikle Ege Bölgesi'nde artan arı ölümlerinin yeni bir durum olmadığını, geçmiş yıllarda da benzer vakaların olduğunu belirterek "Analizlerde görüldü ki bunun sebebi tarım ilaçları." dedi.

Karacaoğlu, arı ölümlerinin artmasının doğadaki dengenin bozulmasına neden olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Eskiden Ordulu arıcılar Türkiye'nin her tarafını gezerlerdi, hala da geziyorlar. Bunların Ordu'yu terk etmelerinin temel nedeni fındık ilaçlamalarıydı. Fındık ağaçları ilaçlandığında mecburen orayı terk ederlerdi. Önlem alınmazsa burada da arıcının bölgeyi terketmesi söz konusu olabilir.

Tarım ilaçlarının kullanımı arttıkça bir taraftan da zararlıların oranında da artış yaşanıyor. Bir önlem olarak, belki, arıların ziyaretlerinin olmadığı günlerde, kapalı havalarda ya da geceleri ilaçlama yapılabilir. Bitkisel üretim yapan üreticiler bilinçlendirilirse çevreye zarar veren kimyasallarla mücadele edebilirler."

- "Ot ilacının yasaklanması gerekiyor"

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir ise Aydın'da kayıtlı 2 bin 467 arı üreticisi olduğunu, 412 bin arı kovanının bulunduğunu, Türkiye'deki çam balı üretiminin yüzde 40'ını karşıladıkları bilgisini verdi.

Son dönemde üyelerinden çok fazla arı ölümü olduğu yönünde şikayetler aldıklarını aktaran Özdemir, şunları söyledi: