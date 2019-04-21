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Arı ölümleri üreticileri endişelendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 12:05 | Son Güncelleme

Türkiye'deki çam balı üretiminin yüzde 40'ının gerçekleştirildiği Aydın'da son zamanlarda arı ölümlerinde artış yaşandı - ADÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Karacaoğlu: - "Yapılan analizlerde görüldü ki bunun sebebi tarım ilaçlarından kaynaklanmakta. Arıların ziyaretlerinin olmadığı günlerde, kapalı havalarda ya da geceleri ilaçlama yapılabilir" - Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir: - "Ot ilacının yasaklanması gerekiyor. Bu yasaklanmadığı sürece arı ölümleri devam edecektir. Ağaçlardaki ilaçlama da gece yapılabilir. Çok sayıda arı ölümleri var. Arı gelişmiyor"

FERDİ UZUN - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Karacaoğlu, son günlerde özellikle Ege Bölgesi'nde artan arı ölümlerinin yeni bir durum olmadığını, geçmiş yıllarda da benzer vakaların olduğunu belirterek "Analizlerde görüldü ki bunun sebebi tarım ilaçları." dedi.

Karacaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce Aydın bölgesinde ciddi ölçüde arıların telef olduğunu, yapılan analizlerde ölümlerin bahar aylarındaki tarımsal ilaçlamadan kaynaklandığının tespit edildiğini söyledi.

Çiçeklenme ve tomurcuk döneminde meyve ağaçlarına yapılan ilaçlamaların arı ölümlerine neden olduğuna dikkati çeken Karacaoğlu, "Arı ölümlerinin gerçekleşmesi sadece arılar için de sıkıntı değil aynı zamanda doğada birçok yararlı böceklerin de ölmesi söz konusu olabiliyor. Aslında çiçeklenme döneminde arının ziyaret etmesi yetiştiricinin de lehinedir çünkü arılar tarafından bitkilerin tozlanması gerekiyor ki bu bitkiler sağlıklı meyve üretsinler. Hem yararlı böcekler hem arıların ölümü hem de daha az ürün alınmasına neden oluyor." diye konuştu.

Karacaoğlu, arı ölümlerinin artmasının doğadaki dengenin bozulmasına neden olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Eskiden Ordulu arıcılar Türkiye'nin her tarafını gezerlerdi, hala da geziyorlar. Bunların Ordu'yu terk etmelerinin temel nedeni fındık ilaçlamalarıydı. Fındık ağaçları ilaçlandığında mecburen orayı terk ederlerdi. Önlem alınmazsa burada da arıcının bölgeyi terketmesi söz konusu olabilir.

Tarım ilaçlarının kullanımı arttıkça bir taraftan da zararlıların oranında da artış yaşanıyor. Bir önlem olarak, belki, arıların ziyaretlerinin olmadığı günlerde, kapalı havalarda ya da geceleri ilaçlama yapılabilir. Bitkisel üretim yapan üreticiler bilinçlendirilirse çevreye zarar veren kimyasallarla mücadele edebilirler."

- "Ot ilacının yasaklanması gerekiyor"

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir ise Aydın'da kayıtlı 2 bin 467 arı üreticisi olduğunu, 412 bin arı kovanının bulunduğunu, Türkiye'deki çam balı üretiminin yüzde 40'ını karşıladıkları bilgisini verdi.

Son dönemde üyelerinden çok fazla arı ölümü olduğu yönünde şikayetler aldıklarını aktaran Özdemir, şunları söyledi:

"Aydın, Türkiye'nin en iyi arı gelişim sahasıdır. Bahar da uzun sürdüğü için çiftçimizin bilinçsiz ilaçlamasından dolayı arı ölümleri gerçekleşmekte. Şimdi arazilere ilaç atıyorlar. Eskiden çiftler sürülürdü. Şu anda çiftçilerimiz çift sürmektense ot ilacı atıyor ve beraberinde arı ölümleri gerçekleşiyor. Aynı şekilde ağaçlarda yapılan ilaçlamalar da ölümlere yol açıyor. Bakanlığın bir an önce önlem alması gerekiyor. Ot ilacının yasaklanması gerekiyor. Bu yasaklanmadığı sürece arı ölümleri devam edecektir. Ağaçlardaki ilaçlama gece yapılabilir. Çok sayıda arı ölümleri var. Arı gelişmiyor. Normalde bu aylarda arının çok iyi gelişmesi lazımdı fakat birçok üreticimiz ölümlerden dolayı arısını geliştiremedi. Arı demek yaşam demektir. Arı varsa tarım vardır."

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Anahtar Kelimeler:
Arı ilaç kovan ölüm tarım Üretici

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