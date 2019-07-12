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Arı sokması nedeniyle bir haftada ikinci ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:37 | Son Güncelleme

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arı sokması nedeniyle hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçen hafta arı sokması nedeniyle hastanede tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti. İlçede son bir haftada arı sokması nedeniyle görülen ölüm sayısı 2 oldu.

5 Temmuz'da, Şeyhdavutlar Mahallesi'ndeki tarlasında fiğ hasadı yaparken eşek arısının soktuğu çiftçi Yaşar Gedikoğlu (45), Salihli ilçesinde tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Gedikoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şeyhdavutlar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, Bağlıca Mahallesi'nde ikamet eden Zehra Aydın da (69), 6 Temmuz'da bahçesindeki bal arılarının boynundan sokması sonucu fenalaşmış, daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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Arı arı sokması hastane ölüm Sarıgöl

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