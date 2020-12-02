Arı sütü ile karıştırıyorlar! Bu karışım koronavirüse meydan okuyor

Yaklaşan kış mevsimiyle artması muhtemel hastalıklardan ve korona virüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi. Propolis de bağışıklığı güçlendirmek için önerilen ürünlerin başında geliyor. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bal üretimi ve satışı yapan Akın Beyhanlı korona virüs ve mevsimsel hastalıklara karşı bağışıklığı yükseltecek dörtlü karışımı anlattı.

18 yıldır arıcılıkla uğraşan Beyhanlı, ağaçların kendi gövdelerini soğuktan ve bakterilerden koruması için salgıladığı reçineye benzer bir madde olan propolisi arıların ağaçlardan topladığını ve kovanların içine bakterilerin girmemesi için buldukları çatlak ve delikleri bu topladıkları madde ile kapattıklarını belirtti.

Beyhanlı, arılar tarafından taşınan bu maddenin bağışıklık sistemini güçlendirici ve hastalıkları önleyici etkisi olduğundan dolayı arıcılar tarafından toplandığını ifade ederek, " Propolisin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlandı. Korona virüs pandemisinden dolayı propolise rağbet arttı. En etkili direnç kaynağı bu. Tabi ki propolisin yanında polen var. O da bir vitamin kaynağı. Bal yine en bilinen ürün. Arı sütünü de unutmamak lazım. Hücre yenileyici özelliğe sahip ve arıların da yaşam kaynağı. Polen var ise arı sütü var. Arı sütü var ise arının varlığı var demektir. Hepsi bunların birbirine endeksli. Bunlardan biri olmadan arının varlığı olmaz. Bunlar gıda takviyesi" diye konuştu.