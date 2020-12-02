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  4. Arı sütü ile karıştırıyorlar! Bu karışım koronavirüse meydan okuyor

Arı sütü ile karıştırıyorlar! Bu karışım koronavirüse meydan okuyor

02.12.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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Arı sütü ile karıştırıyorlar! Bu karışım koronavirüse meydan okuyor

Koronavirüs pandemisi ve kış hastalıkları bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşları aktarlara yönlendiriyor. Doğal yollarla bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin en sık başvurduğu yöntemse propolis ile harmanlanmış karışımlar oluyor. Koronavirüsten korunmak için çareyi propoliste bulan vatandaşlara fiyatın ürün kalitesini belirlemediğini söyleyen Akın Beyhanlı, doğru propolis seçimi için de nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

Yaklaşan kış mevsimiyle artması muhtemel hastalıklardan ve korona virüsten korunmanın önemli yollarından biri de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi. Propolis de bağışıklığı güçlendirmek için önerilen ürünlerin başında geliyor. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bal üretimi ve satışı yapan Akın Beyhanlı korona virüs ve mevsimsel hastalıklara karşı bağışıklığı yükseltecek dörtlü karışımı anlattı.

18 yıldır arıcılıkla uğraşan Beyhanlı, ağaçların kendi gövdelerini soğuktan ve bakterilerden koruması için salgıladığı reçineye benzer bir madde olan propolisi arıların ağaçlardan topladığını ve kovanların içine bakterilerin girmemesi için buldukları çatlak ve delikleri bu topladıkları madde ile kapattıklarını belirtti.

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Beyhanlı, arılar tarafından taşınan bu maddenin bağışıklık sistemini güçlendirici ve hastalıkları önleyici etkisi olduğundan dolayı arıcılar tarafından toplandığını ifade ederek, " Propolisin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlandı. Korona virüs pandemisinden dolayı propolise rağbet arttı. En etkili direnç kaynağı bu. Tabi ki propolisin yanında polen var. O da bir vitamin kaynağı. Bal yine en bilinen ürün. Arı sütünü de unutmamak lazım. Hücre yenileyici özelliğe sahip ve arıların da yaşam kaynağı. Polen var ise arı sütü var. Arı sütü var ise arının varlığı var demektir. Hepsi bunların birbirine endeksli. Bunlardan biri olmadan arının varlığı olmaz. Bunlar gıda takviyesi" diye konuştu.

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'PROPOLİSİN FİYATI ÜRÜNÜN KALİTESİNİ BELİRLEMEZ'

Propolisin en idealinin alkol çözüntülü propolis olduğunu ifade eden Akın Beyhanlı, " Tabi burada bahsedilen alkol, tarımsal gıda alkolü. Bir işlem görmemiş alkol yani. Yarım çay bardağı suyun içerisine 5-6 damla propolisi karıştırarak içebiliriz. Bu şekilde tükettiğimizde ağızda çıkan yaralara, vücudumuzdaki bakterilere karşı da kullanılıyor. Kullandığınızda kesinlikle ağzınızı ve vücudunuzu dezenfekte ettiğinin farkına varacaksınız. Şu an piyasada propolis satıcıları var. Su bazlı deniliyor. Zeytinyağı çözünürlüklü propolisler var deniliyor. Alkol bazlı deniliyor. Bunun en sağlıklısı alkol bazlı olanıdır. 20 cc’lik bir propolisi 100 TL’ye de satan var 50 TL’ye de satan var. Bu fiyat ürünün kalitesini belirlemez. Sadece alacağınız yere çok iyi güvenin ve araştırın" dedi.

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İŞTE KORONAVİRÜSE MEYDAN OKUYAN 4'LÜ KARIŞIM

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ile mevsimsel hastalıklar ve koronavirüse karşı adeta meydan okuyan dörtlü karışımı da anlatan Beyhanlı "4’lü karışım için ürünlerimiz öncelikle bal. Bir kasenin içerisinde bir miktar bal döküyoruz. Arkasından arı sütümüzden damlatıyoruz. Bir kaşık kadar da polen ilave ediyoruz içerisine ve son olarak da propolis ekstratımızı katıyoruz. Tüm bunları karıştırıyoruz. Arı ürünlerimizde doğal şifa kaynağı olan karışımımız böylece hazırlanmış oluyor" şeklinde konuştu.

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İHA

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