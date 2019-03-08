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Arı sütünün kilosu 10 bin TL 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 10:06 | Son Güncelleme

NİĞDE Arıcılar Birlik Başkanı Mustafa Ünal, Türkiye'de arı sütünün kilosunun 10 bin TL'ye satıldığını söyledi.

Arı sütünün kilosu 10 bin TL 

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Arıcılar Birlik Başkanı Mustafa Ünal, Türkiye'de arı sütünün kilosunun 10 bin TL'ye satıldığını söyledi.
Türkiye'de yıllık 3 ton arı sütü üretimi yapıldığını belirten Ünal, 20 ton arı sütünün ise ithal edildiğini açıkladı. Ülkemizde arı sütü üretiminin çok az olduğunu belirten Mustafa Ünal şöyle konuştu:
"Arı sütü çok değerli bir ürün. Sadece işçi arılar, arı sütüyle beslenir. Ana arı da işçi arı gibi arı sütüyle beslendiği için biz arıcılar için de çok önemli bir üründür. İşçi arı 1 gram arı sütünü yemek suretiyle işçi arı olur. Ana arı da 3 gram arı sütü yer ve büyür gelişir. İşçi arımızın ömrü 45 gün, ana arı ise ne kadar arı sütü tüketiyorsa ona göre 5 ile 6 yıl olur. Biz arıcılar ve arılarımızın can damarı arı sütüdür. Kilosu Türkiye'de 10 bin TL'ye satılıyor. Arı sütü ve polenlere ülkemizde yatırımlar yaparak bunun geliştirilmesi gerekmektedir. Arı ürünlerimizin bugüne kadar yoğunlukla baldan istifade etmek bal üretmek suretiyle sıhhatimize sağlımıza gelecek faydaları görüyorduk. Ama şimdi tıp aleminde alternatif tıp da arının bütün ürünleri şu anda kullanılmaya başlandı. Onun için ülkemiz açısından olsun biz arıcılar açısından olsun arı sütü çok önemlidir" dedi.
8 MİLYON KOVAN VAR
Türkiye'de 8 milyon arı kovanının olduğunu belirten Niğde Arıcılar Birliği Başkanı Ünal şöyle devam etti:
"Türkiye'de 8 milyon arı kovanı bulunmaktadır. Şu anda ülkemiz genelinde 55 bin arıcımız bulunuyor. Arı sütünün en çok üretildiği ülke Japonya ve daha sonra ise Ortadoğu ülkeleri gelmektedir. Türkiye'de arı sütü üretiminin artırılması için çalışma yürütülmelidir. Arı sütünün insan metabolizmasındaki en büyük faydası, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesidir. Mevsim değişim günlerinde insanlarda görülen üst solunum enfeksiyonlarında ve gribal enfeksiyonlarda da etkisini görmekteyiz. Merhem olarak da kullanıldığında insan cildinin güzelleşmesi gibi farklı cilt hastalıklarında olumlu etkileri görülmekte."

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Arı sütünün kilosu 10 bin TL Arı sütünün kilosu 10 bin TL Arı sütünün kilosu 10 bin TL Arı sütünün kilosu 10 bin TL

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