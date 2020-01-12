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  4. Arı zararlısıyla kurbağa derisi salgısından solüsyonla mücadele

Arı zararlısıyla kurbağa derisi salgısından solüsyonla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 08:04 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Avcu, 'Kurbağa deri salgısında bulunan biyoaktivitelerin, arı zararlısı varroa paraziti üzerinde etkilerinin incelenerek ürüne dönüştürülmesi' adlı projeyle katıldığı Başakşehir Living Lab 6'ncı İnovasyon Yarışması'nda 'öğretmen- öğretim görevlisi' kategorisinde Türkiye 1'incisi oldu.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Avcu, 'Kurbağa deri salgısında bulunan biyoaktivitelerin, arı zararlısı varroa paraziti üzerinde etkilerinin incelenerek ürüne dönüştürülmesi' adlı projeyle katıldığı Başakşehir Living Lab 6'ncı İnovasyon Yarışması'nda 'öğretmen- öğretim görevlisi' kategorisinde Türkiye 1'incisi oldu. Avcu'nun projesi sayesinde kurbağa derisi salgısından üretilen solüsyonla 'Varroa paraziti’ isimli arı zararlısı ile kimyasal ilaçlar kullanmadan ve balda, petekte kalıntı bırakmadan organik olarak mücadele edilebilecek.
İstanbul'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'na 'Kurbağa deri salgısında bulunan biyoaktivitelerin, arı zararlısı varroa paraziti üzerinde etkilerinin incelenerek ürüne dönüştürülmesi' adlı projeyle katılan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Avcu, 'Öğretmen-öğretim görevlisi' kategorisinde Türkiye 1'incisi oldu. Avcu, proje kapsamında kurbağa derisi salgısından elde edilen solüsyonla 'Varroa paraziti’ isimli arı zararlısıyla kimyasal ilaçlar kullanmadan mücadele etmeyi başarırken, Avrupa pazarında yüksek fiyatlardan alıcı bulan kurbağaların derisinin de ilaç sektöründe ayrı bir pazar oluşturmasını hedefliyor.
'KURBAĞA DERİSİ, PARAZİT VE BAKTERİLERİ BARINDIRMIYOR'
Hasan Avcu, uzun yıllar arılar üzerine araştırmalar yürüttüğünü ve en çok dikkatini çekenin arı zararlısı olan Varroa parazitine karşı yapılan kimyasal ilaçlamalar olduğunu belirterek, "Yapılan çalışmalar sonucunda kovanların gereksiz yere ilaçlandığını gördüm. Piyasada özellikle ruhsatsız ilaçlar çok fazla. Bal, propolis, polen ve arı sütü organiktir. Bu kalıntı yapan ilaçlardan nasıl uzaklaşılır, yıllardan beri bunun üzerine çalışmalar yapıyorum. Bizim 2 yıl önce TÜBİTAK için hazırladığımız kurbağalar üzerine olan bir projemiz vardı. Bu projeden çıkan farklı bir çalışma oldu. Çalışmamızda kurbağaların dikkatimizi çeken bir yönü oldu. Kurbağanın derisinden salgıladığı maddelerden dolayı derisinde parazitleri, bakterileri barındırmadığını görünce, bunu arıların üzerinde, özellikle de 'Varroa paraziti’yle mücadelede denemek istedik. Özel kazanlarda konulan kurbağa derilerinden fermantasyonla bir solüsyon elde ettik. Bu yaklaşık 2 yıllık bir çalışma. Yüzlerce denemesi oldu" dedi.
'BU ÜRÜNÜN HAYVANSAL NİTELİKLİ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ'
Kurbağalar üzerindeki deri salgısını toplayarak, solüsyon haline getirdiğini ifaden eden Avcu, "Bu solüsyonu geliştirdikten sonra yaklaşık 300 kovan üzerinde denememiz oldu. Denemelerin ardından çok ciddi olumlu sonuçlar aldığımızı gördük. Arıcılar, çok pratik ve basit şeyler istiyor. Bu solüsyonla 'Varroa paraziti’ ile organik olarak mücadele edebileceğimizi gördük. Kimyasal ilaçlar piyasada çok fazla var. Bu ürünün hayvansal nitelikli olması çok önemli" diye konuştu.
'NİYETİMİZ TAM ORGANİK ÜRETİM'
Hasan Avcu, bu yıl yaklaşık 600 projenin katıldığı yarışmada 1'inci olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, "İnşallah bu alandaki çalışmalar faydalı olur ve bu kimyasallardan kurtuluruz. Niyetimiz tam organik bal, propolis, polen ve arı sütü üretilmesi" dedi.
'KURBAĞA DERİSİ ALTERNATİF ÜRÜN OLABİLİR'
Özellikle İpsala ve Enez ilçelerinde toplanarak ihraç edilen kurbağa bacağının Avrupa mutfağında yüksek fiyatlara satıldığını kaydeden Avcu, "Kurbağa bacağı Avrupa'da yüksek fiyatlara satılıyor. Bunun derisi burada çöpe atılıyor. Bu solüsyonun üretilmesi için gereken kurbağa derileri ek bir sektör haline gelebilir. Kurbağa toplayıcılığı yaparak gelir sağlayan insanlar var. Bu gelecek için alternatif bir ürün" ifadelerini kullandı.
'BÖLGEMİZİN VE ÜLKEMİZİN GELİŞMESİNDE AKTİF ROL OYNAYACAK'
Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu ve bunun gibi projeleri önemsiyor ve destekliyoruz. Bu gibi iyi örneklerin, inovasyon ve teknolojik çalışmaların örnek olmasının, öğretmen ve öğrenciler arasında yaygınlaşmasının bölgemiz ve ülkemizin gelişmesinde aktif rol oynayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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