HABER

Arı zehri alternatif gelir kapısı olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

DAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu: - "Arı zehri yapılan çalışmalar ve düzenlenecek yasal yönetmelikler ile arıcıların alternatif bir gelir kapısı olacak"

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu, arı zehrinin yapılan çalışmalar ve düzenlenecek yasal yönetmeliklerle arıcıların alternatif bir gelir kapısı olacağını belirtti.

Kekeçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arı zehri konusunda DAGEM olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını ve Türkiye'de bu konuda ilk defa bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

Arı zehrinin son yıllarda ülkede önemsendiğinin ve gündemi etkileyen bir konu haline geldiğinin altını çizen Kekeçoğlu, "Çünkü artık Türkiye'de arıcılar, alternatif ekonomik gelir getirici üretime doğru eğilim gösterdi. Arının sadece balı yok, poleni var, propolisi var, arı ekmeği var, apilarnil var. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor ki arıcı istediği geliri, istediği hazzı alabilsin. Mesela bu sezon çok kötü gitti. Karadeniz'de değil sadece birçok bölgemiz de yöremizde de kötü gitti. Dolayısıyla istediği miktar da bal alınamadı. Arı zehri gibi alternatif bir üretim de gerçekten istediğimiz boyuta ulaşırsak bu sefer arıcının gücü büyüyecek." diye konuştu.

Arı zehri konusunda şu anda Türkiye'de, geliştirilmiş ve tam manasıyla oturmuş bir metot veya buna bağlı yönetmelik ve en önemlisi pazar olmadığına değinen Kekeçeoğlu, şöyle konuştu:

"Pazarı olmayan bir şeyi üretsek ne yapacağız. Harcanan emek de boşa gider. Bu konuda birçok sorun var. Mesela hangi cihazla üretim daha kaliteli olur. Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığında yasalar, yönetmelikler var mı? Hangi yönergeyle üretilecek. Bunların konuşulması gerekli. Bu konuda tüm paydaşları bir araya getirip bir çalıştay düzenlemek istedik. Çalıştayda Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yetkililerimiz olacak çünkü arı zehri aslında çok ilginç hem Sağlık Bakanlığı hem Tarım Bakanlığı ilgilendiren tarafı var. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu ile akademisyenler olacak. Çalıştayda hem arıcı konuşacak hem özel sektör konuşacak."

- "Arıcılarımız alternatif ürün konusunda bilgilenecek"

Arı zehrinin üreticiler açısından yeni bir gelir kapısı olacağını savunan Kekeçoğlu, şunları kaydetti:

"Çok verimli bir çalıştay olacağını düşünüyorum ve Türkiye'nin her bir tarafından katılım var. Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da katılım oldu, talep geldi ve kabul ettik. Burada arı zehrinin kovandan hangi cihazla alınacağı, nasıl üretim sağlanacağı ve pazar konuşulacak. Bunları masaya yatıracağız. Bu çalıştay sonucunda oluşturacağız. Arı zehri yapılan çalışmalar ve düzenlenecek yasal yönetmelikler ile arıcıların alternatif bir gelir kapısı olacak."

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 44’e yükseldiHDP önünde eylem yapan aile sayısı 44’e yükseldi
İngiltere ve İsveç'te iklim değişikliği protestosuİngiltere ve İsveç'te iklim değişikliği protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arı zehri Düzce

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki partideki istifalara ilişkin açıklama

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Mansur Yavaş hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı taleplerine ret!

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

İstanbul E-5'te terör estiren magandalardan 6'sı tutuklandı

E-5'te terör estirmişlerdi! Flaş gelişme

İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.