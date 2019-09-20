Arı zehri alternatif gelir kapısı olacak

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Kekeçoğlu, arı zehrinin yapılan çalışmalar ve düzenlenecek yasal yönetmeliklerle arıcıların alternatif bir gelir kapısı olacağını belirtti.

Kekeçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arı zehri konusunda DAGEM olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını ve Türkiye'de bu konuda ilk defa bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

Arı zehrinin son yıllarda ülkede önemsendiğinin ve gündemi etkileyen bir konu haline geldiğinin altını çizen Kekeçoğlu, "Çünkü artık Türkiye'de arıcılar, alternatif ekonomik gelir getirici üretime doğru eğilim gösterdi. Arının sadece balı yok, poleni var, propolisi var, arı ekmeği var, apilarnil var. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor ki arıcı istediği geliri, istediği hazzı alabilsin. Mesela bu sezon çok kötü gitti. Karadeniz'de değil sadece birçok bölgemiz de yöremizde de kötü gitti. Dolayısıyla istediği miktar da bal alınamadı. Arı zehri gibi alternatif bir üretim de gerçekten istediğimiz boyuta ulaşırsak bu sefer arıcının gücü büyüyecek." diye konuştu.