Arı zehrinin gramı 400 lira

Bölgedeki arıcılar haftada bir defa hasat yaptıklarını belirtirken, sezon sonunda 250 ile 300 gram arası arı zehri hasat etmeyi hedeflediklerini aktardı. Arı zehrinin romatizmal hastalıklar ve kas hastalıklarını tedavi etmede kullanıldığını kaydeden arıcılar, arı zehrinin gramının 400 lira civarında alıcı bulduğunu vurguladı. Arıcılar devletin arı zehri konusunda seminer vermesi ve pazar oluşturmasını da istedi.

'TÜRKİYE'DE İLK DEFA BURDA YAPILIYOR'

Muğla Köyceğizli arıcı Mehmet Acar, "Daha önce arıcılar bal elde etmek için çalışıyordu. Şimdi ise arı sütü, polen, arı zehri, arı ekmeği gibi değişik ürünler var. Arıcılarımız son zamanlarda bu ürünlerin üretimine yöneldi. Bunların insan sağlığı üzerinde modern tıbbın çok güzel çalışmaları var. Buradaki arı zehri daha önce yapılmış, ama hasat olarak ilk defa burada yapılıyor. Bu arı zehri kas hastalarında ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Ağrı kesici olarak arı zehrinin büyük bir önemi var. Modern tıptaki bu ihtiyacı karşılamak için bugün burada arı zehri hasadı yapıyoruz. Arı kovanı bir eczanedir. Ne ararsanız bu eczanede bulabilirsiniz. Arıcılık sektöründeki bu yan ürün uygulamaları arıcıları rahatlatacak, ülke ekonomisine büyük katkı sunacaktır" dedi.

ARI ZEHRİ HASATINI ANLATTI

Arıcı Hidayet Karan da 10 kovandan 1 gram arı zehri elde ettiklerini söyleyerek, "Elektrik aksamı bulunan aparata cam yerleştiriyoruz. Bu aparatı kovanlara dik bir şekilde yerleştiriyoruz. Aparatı kovana yerleştirdikten sonra aküye bağlı ve düşük elektrik verecek düzeneğe bağlıyoruz. Daha sonra düşük voltajdaki elektriği veriyoruz. 20 dakika sonra bu aparattaki camda oldukça yoğun bir zehir oluyor. Elektriği kestikten ve aparatı kovandan çıkardıktan sonra camı da dikkatli şekilde çıkartıyoruz. Çok fazla bekletmeden zehri kazımaya götürüyoruz. Kazıdığımız zehri eksi 18 derecedeki dolaplara koyuyoruz" diye konuştu.