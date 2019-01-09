Ariadna Castellanos İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - İspanyol piyanist ve besteci Ariadna Castellanos, İş Sanat'ta konser verecek.

Flamenko ve cazı harmanlayarak klasik teknikle doğaçlamayı bir arada sunduğu yeni bir stil oluşturan genç sanatçı, 25 Ocak'ta hayranlarıyla buluşacak.

"Flamenco en Black and White" adlı 2012'de çıkardığı ilk albümüyle yılın en iyi prodüksiyonu dalında Latin Grammy adayı olan Castellanos, kariyeri boyunca Paco de Lucia, Paquito de Ribera, Michael Camilo, Richard Bona, Herbie Hancock gibi önemli sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı.

Alejandro Sanz, Nach ve Pepe de Lucia ile kaydettiği şarkıların yanı sıra birçok film müziğine de imza atan sanatçı, yakında çıkaracağı yeni albümü "Monster" için çalışmalarını sürdürüyor.

