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ARIADNE-19 Tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 18:57 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Yunanistan'ın ev sahipliğinde icra edilen ARIADNE-19 Tatbikatı'na katılıyor - Mayın harbi eğitimleri kapsamında, SAS timlerince 2 eğitim mayını ve bir el yapımı patlayıcı tespit edildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Yunanistan'ın ev sahipliğinde icra edilen ARIADNE-19 Tatbikatı'na katılıyor.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen tatbikat hakkında bilgi verildi.

Buna göre, TCG AKÇAKOCA, NATO Daimi Mayın Görev Grubu-2 (SNMCG-2) görevi kapsamında Yunanistan'ın ev sahipliğinde 14-21 Mart arasında gerçekleştirilen ARIADNE-19 Tatbikatı'na katılıyor.

Tatbikat kapsamında, Girit'teki Suda Limanı ziyaret edildi.

Ziyaretin bitişinde asimetrik tehdit, hava savunma harbi ve mayın harbi eğitimleri yapıldı.

Mayın harbi eğitimleri çerçevesinde, SAS timlerince 2 eğitim mayını ve bir el yapımı patlayıcı tespit edilirken, Türk bayrağı açıldı.

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ARIADNE-19 Tatbikatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları Milli Savunma Bakanlığı

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