Ariana Grande 'Tanrı Kadındır' adlı parfümü ile kozmetik sektörüne el attı!

İş insanı Dalton Gomez ile gözlerden uzakta dünyaevine giren Ariana Grande, gizli düğünün fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla gündem olmuştu. Yüzlerce beğeni alan fotoğrafların ardından Grande, son paylaşımı ile dikkat çekti. müzik sektörünün ardından güzellik alanına adımda atan ünlü şarkıcı, kendi markasını kurarak ‘Tanrı Kadındır’ adını verdiği parfümünün tanıtımını yaptı.