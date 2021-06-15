Ariana Grande 'Tanrı Kadındır' adlı parfümü ile kozmetik sektörüne el attı!

İş insanı Dalton Gomez ile gözlerden uzakta dünyaevine giren Ariana Grande, gizli düğünün fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla gündem olmuştu. Yüzlerce beğeni alan fotoğrafların ardından Grande, son paylaşımı ile dikkat çekti. müzik sektörünün ardından güzellik alanına adımda atan ünlü şarkıcı, kendi markasını kurarak ‘Tanrı Kadındır’ adını verdiği parfümünün tanıtımını yaptı.
Ariana Grande şarkıcılıktan sonra güzellik sektörüne adım attı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Arina Grande, şarkıcılığın ardından adını yeni bir sektörde duyurmaya hazırlanıyor.
Markasını yarattı
Geçtiğimiz Nisan ayında bir marka oluşturan şarkıcı güzellik sektörüne adım attı.
'Tanrı Kadındır' ismi dikkat çekti
Önceki gün sosyal medya hesabından markasının ilk ürünü olarak piyasaya süreceği 'Tanrı Kadındır' isimli parfümünün tanıtımını yaptı.
İddialı giriş yaptı
Parfüme verdiği iddialı isim ile merak uyandıran şarkıcıya, hayranlarında yüzlerce destek yorumu yapıldı.
Gizlice evlendi
Genç şarkıcı geçtiğimiz ay uzun süredir ilişki yaşadığı iş insanı Dalton Gomez ile gizlice evlenmişti.
Gizli düğün fotoğrafları ortaya çıktı
Gözlerden uzakta bir düğün organize eden Grande'nin, gizli düğününe ilişkin çıkan fotoğraflar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Beğeni rekoru kırdı
Ortaya çıkan o fotoğraflara yoğun ilgi gösterilerek binlerce beğeni ve yorum yapılmıştı.
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