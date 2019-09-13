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‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 19:13 | Son Güncelleme

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan ‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’nın tanıtımı yapıldı.Çanakkale savaşlarının yaşandığı tarihi alanı geliştirerek bir açık hava müzesine dönüştürme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bir basın toplantısı düzenleyerek, ‘Arıburnu Yürüyüş Güzegâhı’nı tanıttı.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan ‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’nın tanıtımı yapıldı.
Çanakkale savaşlarının yaşandığı tarihi alanı geliştirerek bir açık hava müzesine dönüştürme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bir basın toplantısı düzenleyerek, ‘Arıburnu Yürüyüş Güzegâhı’nı tanıttı. 7 kilometre uzunluğunda ve azami 6 saatlik yürüyüş mesafesinde olan güzergâh hakkında slayt gösterisi eşliğinde yapılan sunuma Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da katıldı. Sunumda, oluşturulan güzergâh ile amacın bölgedeki turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi olduğu vurgulandı. Buna ek olarak, Çanakkale Kara Muharebeleri’nin Kumkale haricinde tamamının gerçekleştiği bölgede var olan, ancak çoğu yerde doğal bitki örtüsü altında unutulmaya ve kaybolmaya yüz tutmuş siper, irtibat hendeği, tünel, zeminlik gibi kalıntıları ortaya çıkarmak, korunmalarını sağlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla da yapımı tamamlanan bu güzergahın önemine dikkat çekildi. Öte yandan güzergahtaki yüzey temizliği sırasında savaş dönemine ait yeni siperlerin de ortaya çıktığı belirtilirken, ziyaretçilerin bu yeni siperleri de ilk kez görme imkanı bulacağı ifade edildi.

“Karış karış savunduk, adım adım yürüyelim”
Tanıtım toplantısı sonrası Arıburnu Yürüyüş Güzergâhına geçildi. Burada güzergâh ile ilgili basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulunan Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale kara savaşlarının yaşandığı noktalardan birindeyiz. Çanakkale Tarihi Alanın, Çanakkale Destanının yazıldığı bu toprakların bir açık hava müzesi haline getirilmesi için yaptığımız çalışmalardan bir tanesini bugün sizlerle paylaşıyoruz. ‘Karış karış savunduk, adım adım yürüyelim’ sloganıyla yola çıkarak Tarihi Alanın daha detaylı, daha anlaşılır bir şekilde ziyaret edilmesi için yürüyüş güzergahları oluşturduk. Çanakkale Tarihi Alana gelen ziyaretçilerimizin savaşın yaşandığı noktaları daha iyi anlayabilmesi, Çanakkale ruhunu daha iyi hissedebilmesi ve gelen ziyaretçilerimizin tamamen doğal bir ortamda ziyaretlerini yapmaları amacıyla, değişik noktalarda ve değişik uzunlukta yürüyüş güzergahları oluşturduk” ifadelerini kullandı.

“Burası hem ülkemizin hem de dünyanın gözü önünde olan bir yer”
“Bu yürüyüş güzergahlarımız tamamen toprak zeminde ve ahşapla desteklenerek oluşturuldu” diyerek sözlerini devam eden Başkan Taşdemir, açıklamalarını şu cümlelerle noktaladı:
“Herhangi bir şekilde doğallığı bozulmadan, doğal dokusuna dokunulmadan oluşturulmuş olan yürüyüş yollarıdır. Umut ediyorum ki gelen ziyaretçilerimiz bu güzergahlarda yürürken hem savaşı daha iyi anlayacaklar hem Çanakkale savaşlarını daha iyi özümseyecekler hem de doğal ortamda Çanakkale ruhunu daha iyi hissedecekler. Burası hem ülkemizin hem de dünyanın gözü önünde olan bir yer. Burası Türk milletinin ortak değerlerinden birisi. Bu kadar kıymetli olan bu müstesna coğrafyaya Tarihi Alan Başkanlığı olarak gözümüz gibi bakıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de her zaman milletimizin çok büyük bir desteğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız da her proje ile ayrı ayrı yakından ilgileniyor ve destekliyor. Hükümetimiz de buraya çok büyük bir destek veriyor. Dolayısıyla bu kadar kıymetli olan bir yerde de Tarihi Alan Başkanlığı olarak bizler de daha çok ziyaretçi çekmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.”

‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı

‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı

‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı

‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı

‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı

‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı

‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı

‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı

‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı

‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı

‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı

‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı

‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı

‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı

‘Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı’ projesi tanıtıldı
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