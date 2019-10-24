Arıcılar, kış hazırlıklarını tamamladı

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- SONBAHARIN gelişiyle birlikte arıcılar, arıların kışı rahat geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Arıcılık yapan İslam Dikbıyık, "Arılar kış boyunca kovanda kapalı kalıp, hayatta kalmaya çalışacaklar" dedi. ​İlkbahar ve yaz aylarında bal yapan arılar, havaların soğumasıyla birlikte kovanlara kapanıp, kışı bu şekilde geçiriyor. Peteklerin bal sağımının tamamlanmasının ardından arılar, kovanda bırakılan bir miktar bal ile beslenerek kışı geçiriyor. Kovanları yağıştan korumak için çadırlı önlem alan arıcılar, arıların bu dönemi rahat atlatabilmesi için ilaç takviyesinde bulunuyor. Arıcı İslam Dikbıyık, insanlar gibi arıların da kışa hazırlık yaptığını belirterek, "Biz de arılarımızı kışa hazırlıyoruz. Kışın 4-5 ay içeride kapalı kalacaklar. Kovanlarımızın ballarını sağdık. Çerçevelerimizi verdik. Arıların yalama, temizleme işleri bitti. Tekrardan çerçeveleri dışarı çıkardık. Depomuza kaldırdık. Arıların sıkıştırma dönemi başladı. Yani çerçeveleri alıyoruz. Kovanlarımızı sıkı tutuyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç ise arıların birbirini ısıtması. Dağınık olduğu zaman arılar birbirini ısıtamıyor. Sonbahar ilaçlamasını yapacağız. Arıyı sıkı tutup kışa kapatacağız. 4-5 ay kışın kapalı kalacaklar" dedi.

'KIŞIN ARILAR KOVANDA BİRBİRİNE YASLANARAK ISINIYOR' Kovanları kışa hazırlamak için bakımın şart olduğunu belirten Dikbıyık, "Kovanları kışa hazırlarken, çerçevelerle daraltma yaparken uçuş deliklerinde de daraltma yapıyoruz. Ön taraftan soğuk havanın girmemesi için daraltma yapıyoruz. Uçuş deliğini bir parmak genişliğinde bırakıyoruz. İlkbaharda havalar ısındığı gibi oradan çıkmaya başlıyorlar. Aynı zamanda içeri hava girmesi için küçük bir delik bırakmamız gerekiyor. Kışın da kar ve yağmura karşı çadırlarımız var. Her kovanın üzerine çadır giydiriyoruz. Kar, yağmur yağdığı zaman içeride duruyorlar. Kış boyunca içeride birbirlerine yaslanarak üzüm salkımı gibi salkım oluşturuyorlar. Dışarıda kar da olsa, don da olsa üzüm salkımı gibi oluşum yapıp birbirlerinin ısıtmasını yapıyorlar. Salkımından kovanın dışına düşen arı bir daha yukarı çıkamıyor ve ölüyor" dedi. 'KIŞIN BAL ÜRETİMİ YOK' Kovanda arıların yiyeceği kadar bal bıraktıklarını belirten Dikbıyık, "Kış boyunca o balları yiyerek kışı çıkartacaklar. Her kovanda arının gücüne göre bal bırakıyoruz. Kış boyunca bunu tüketecekler. İlkbahar geldiği gibi, çiçekler açtığında arılar da harekete geçiyor. Üretime başlıyorlar. Şu an üretim bitti. Önümüz kış. Arılarımızı kapatarak kışa hazırlıyoruz" diye konuştu.