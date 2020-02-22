Arıcılar uyarıyor: Donmuş değil, donmamış baldan uzak durun

Dünyada turizm ve mermer ihracatından sonra çam balı üretimi konusunda önemli yere sahip olan Muğla, ülke genelindeki gezgin arıcıları ağırlıyor. Yılın yarısını kovanlarının başında geçiren üreticiler, arılarını geliştirmek için gecesini gündüzüne katıyor. Eşi ve 2 çocuğunu Sivas'ta bırakan İbrahim Elitok (54), 400 arı kovanını kamyonla Muğla'ya getirdi. Menteşe'nin kırsal Çiftlik mahalle sınırındaki ormanlık alanda kovanlarını ilkbahar bakımına alan Elitok, 30 yıldır gezgin arıcılık yaptığını kaydetti.

'TÜCCARLAR GİBİ ÖRGÜTLENEMİYORUZ'

Muğla çam balına övgüler yağdıran üretici İbrahim Elitok, "Kaliteli bal elde edebilmek için Sivas, Aydın, Muğla, Afyon ile Konya'yı dolaşıyoruz. Bu mevsimde kovanların ilkbahar bakımı yapıyoruz. Ayrıca arıya kek veriyoruz. Muğla'da güzel çam balı elde ediliyor. Buranın balı çok kaliteli. Rakımın yüksek olmasının avantajı oluyor. Çam balının tenekesini yaklaşık 350 liradan veriyoruz. Emeğimizi fazla karşılayamıyoruz. Merdiven altı ballar üreticiyi etkiliyor. Bunlarla etkin mücadele gerekiyor. Balın pazarlanması konusuna ağırlık verilmesi gerekiyor. Arazide zor şartlar altında çalışıyoruz. Tüccarlar belli kota koyuyor. Onlar örgütlü davranıyor. Bu yıl balın tenekesi 300 lira olacak diyorlarsa, onların dediği oluyor. Üreticiler genelde bu rakama uyuyor. Tüccarlar gibi örgütlenemiyoruz" dedi.