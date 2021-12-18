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Arıcının şüpheli ölümü! Ağzı, burnu ve kulaklarından kan gelmiş halde bulundu

18.12.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, arıcı olan Yiğithan Artık (23), ormandaki arıcı barakasında ağzı, burnu ve kulaklarından kan gelmiş halde baygın olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Artık, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savcı, arıcının ölümünü şüpheli buldu ve soruşturma başlattı.

Arıcının şüpheli ölümü! Ağzı, burnu ve kulaklarından kan gelmiş halde bulundu

Sultanhisar'ın kırsal Atça Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan Yiğithan Artık'dan bir süredir haber alamayan yakınları, merak edip dün akşam saatlerinde, kovanlarının bulunduğu ormana gitti.

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AĞZI, BURNU VE KULAKLARINDAN KAN GELMİŞ HALDE BAYGIN BULUNDU

Artık, buradaki arıcı barakasında yerde baygın halde bulundu. Artık'ın yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağzı, burnu ve kulaklarından kan geldiği belirlenen Artık, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Artık, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Savcı, arıcının ölümünü şüpheli bulup, soruşturma başlattı. Artık'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. (DHA)

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Aydın
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