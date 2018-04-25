MAGAZİN

Ariel Wİnter mini elbisesine hakim olamadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

20 yaşındaki Amerikalı oyuncu Ariel Winter, Los Angeles'ta erkek arkadaşıyla gezerken görüntülendi.

Mini şort tercihiyle sık sık gündeme gelen genç oyuncu bu sefer de mini elbisesiyle zor anlar yaşadı.

Minisi onu çok zorladı

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Modern Family dizisinin yıldızı Ariel Winter, Los Angeles sokaklarında sevgilisiyle görüntülendi.
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20 yaşındaki Winter ve 30 yaşındaki sevgilisi Levi Meaden el ele yürüyordu.
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Winter, yeşil üzerine beyaz puantiyeli mini elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.
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Ariel, elbisesini beyaz botlar ve kırmızı Celine çantasıyla kombinlemişti. Genç oyuncu zaman zaman mini elbisesinin eteklerine hakim olmakta zorlandı.
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Hatta Winter, çoğu zaman rüzgarın azizliğine uğradı. Los Angeles doğumlu oyuncu frikik vermekten kurtulamadı.
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Ariel Winter, Kasım 2017'de Us Weekly dergisine verdiği röportajda, samimi itiraflarda bulunmuştu.
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Ariel, "İnsanların canımın istediği gibi giyindiğim için benden bu kadar nefret etmelerini aklım almıyor" demişti.
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Winter, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kariyerine odaklanmak için eğitimine ara vereceğini açıklamıştı. (Posta)
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