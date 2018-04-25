Ariel Wİnter mini elbisesine hakim olamadı!

Mini şort tercihiyle sık sık gündeme gelen genç oyuncu bu sefer de mini elbisesiyle zor anlar yaşadı.
Minisi onu çok zorladı
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Modern Family dizisinin yıldızı Ariel Winter, Los Angeles sokaklarında sevgilisiyle görüntülendi.
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20 yaşındaki Winter ve 30 yaşındaki sevgilisi Levi Meaden el ele yürüyordu.
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Winter, yeşil üzerine beyaz puantiyeli mini elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti.
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Ariel, elbisesini beyaz botlar ve kırmızı Celine çantasıyla kombinlemişti. Genç oyuncu zaman zaman mini elbisesinin eteklerine hakim olmakta zorlandı.
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Hatta Winter, çoğu zaman rüzgarın azizliğine uğradı. Los Angeles doğumlu oyuncu frikik vermekten kurtulamadı.
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Ariel Winter, Kasım 2017'de Us Weekly dergisine verdiği röportajda, samimi itiraflarda bulunmuştu.
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Ariel, "İnsanların canımın istediği gibi giyindiğim için benden bu kadar nefret etmelerini aklım almıyor" demişti.
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Winter, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kariyerine odaklanmak için eğitimine ara vereceğini açıklamıştı. (Posta)
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