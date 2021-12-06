Arif Güloğlu kimdir, sağlık durumu nasıl? Arif Güloğlu aslen nereli, kaç yaşında?

Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 programında rol almış olan Arif Güloğlu, bir süre önce lenf kanserine yakalanmıştı. Tedavi gören oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor. Peki 2018 yılında ÇGH 2'ye dahil olan Arif Güloğlu kimdir, sağlık durumu nasıl?

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyunda ve 69 kilo olan oyuncu Ankara’da çeşitli oyunlarda rol almıştır. Daha sonra Güloğlu, İstanbul’a gelerek 19 yaşında yerleşmiştir. Eğitim hayatına burada devam etmiştir.

Arif Güloğlu 2018'de Çok Güzel Hareketler 2 ekibine katılmıştır. Lenf kanseri sebebiyle ÇGH2'ye ara vermiştir.

ARİF GÜLOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Arif Güloğlu son olarak lenf kanserine yakalandığı haberiyle sevenlerini üzmüştü. Ekibe kısa bir ara veren Güloğlu'ndan güzel haber geldi. Çok Güzel Hareketler 2 programı sunucusu Eser Yenenler, Arif Güloğlu'nun hastalığını yendiğini ve önümüzdeki bölümlerde ekrandaki yerini alacağını ifade etti.



