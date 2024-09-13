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  4. Arif Güran'dan kızı Narin'in öldürülmesiyle ilgili yeni açıklama! 'Nevzat katildir, yanıma gelip bana...'

Arif Güran'dan kızı Narin'in öldürülmesiyle ilgili yeni açıklama! 'Nevzat katildir, yanıma gelip bana...'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.09.2024 21:48
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturmada serbest kalan baba Arif Güran'dan yeni bir açıklama geldi. Güran, "Nevzat Bahtiyar'ın katilden hiçbir farkı yoktur. İtirafçı değil bu insan katildir. Nevzat benim yanımda eli titremiyor 'Bana sabırlı ol' diyordu" dedi" diye konuştu.

Arif Güran'dan kızı Narin'in öldürülmesiyle ilgili yeni açıklama! 'Nevzat katildir, yanıma gelip bana...'

Diyarbakır'da Narin Güran'ın günler sonra cansız bedeni bulunmuştu. Olayda ilk başta amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

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Dün adliyeye sevk edilen 22 kişiden anne ve abisinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı. 4 kişiye adli kontrol şartı uygulanırken 10 kişi serbest kalmıştı.

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"İTİRAFÇI DEĞİL KATİLDİR, BENİM YANIMDA..."

Serbest kalan 10 kişi arasında bulunan Narin'in babası Arif Güran, "Nevzat Bahtiyar'ın katilden hiçbir farkı yoktur. Nevzat'ın jandarmadan kaçarken yakalandığı söylendi. İtirafçı değil bu insan katildir. Nevzat benim yanımda eli titremiyor 'Bana sabırlı ol' diyordu" dedi.

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Güran açıklamasında şunları ifade etti:

"BUNU SÖYLEMEN LAZIMDI"

"Ben kimse kızıma zarar veremez diye düşünüyordum. Nevzat Bahtiyar'ın katilden hiçbir farkı yoktur. Nevzat'ın jandarmadan kaçarken yakalandığı söylendi. İtirafçı değil bu insan katildir. Nevzat benim yanımda eli titremiyor 'Bana sabırlı ol' diyordu. Böyle bir vahşet var mı? Sen benim ne halde olduğumu görmüyor musun? Sen gerçekten komşum isen insansan bunu söylemen lazımdı. Ben artık Nevzat Bahtiyar'ın para için çocuğumu öldürdüğünü düşünüyorum.

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Ben o insandan her şeyi beklerim. Nevzat Bahtiyar'ın bize verdiği arabayı biz başka bir galerici arkadaşımıza sattık. 2 yıllık bir süreç. Bu araç kaza geçirdi. Kaza yapan kişi bir anlaşmayla galericinin yanına geldi ve beni çağırdı gittim. 'Anlaşalım, davadan vazgeçeceğim' dedi. 2 ay süre istedim. Abimi eniştemi ve iki komşumu aradım konuştuk. 'Ben vermiyorum ev yapıyorum' dedi. 'Sen haksızsın 40 bin sen vereceksin' dendi Nevzat'a. Nevzat bu para için bu kini tutmuşsa ne diyebilirim. Bu olayı kapattık zannettim kapanmamış.

"ÖLDÜRMEK İÇİN SEBEBİ YOKTU"

Ben kardeşimin katil olduğunu düşünmüyorum neticede biz kardeşiz. Bir suçu varsa devlet onu cezalandırır. Salim'in Narin'i öldürmek için sebebi yoktu. Kardeşimden de oğlumdan herkesten şüpheleniyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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