HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arif Güran telefonuna gelen "Ben Narin" mesajıyla şoke oldu: Şüpheli mesaja Mynet ulaştı! Gözler o kadına çevrildi

Arif Güran telefonuna gelen "Ben Narin" mesajıyla şoke oldu: Şüpheli mesaja Mynet ulaştı! Gözler o kadına çevrildi

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
10.01.2025 17:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran'a atılan şüpheli "Ben Narin" mesajına Mynet ulaştı. Davada sanıklara verilen hapis cezası kararları çokça tartışıldı ancak ekran görüntüsüne ulaşılan bu mesaj tartışmalara yeni bir boyut katacak cinsten. Öyle ki mesajı telefonunda gördüğünde baba Güran da şaşırmış. Şimdi gözler mesajı attığı tespit edilen kişiye çevrildi.

Arif Güran telefonuna gelen "Ben Narin" mesajıyla şoke oldu: Şüpheli mesaja Mynet ulaştı! Gözler o kadına çevrildi

Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili dava sonuçlandı ama tartışmalar bitmedi. Dava dosyasıyla ilgili her gün bir detay ortaya çıkıyor. Dava sürecini yakından takip eden Mynet dava dosyasındaki özel bir detaya ulaştı.

NARİN ARANIRKEN MESAJ GELDİ: "BEN NARİN"

Dosyada baba Arif Güran’a atılan bir telefon mesajının ekran görüntüsü de var. Dosyada bu konuda tutulan tutanağa göre Narin aranırken 26 Ağustos 18:20’de baba Arif Güran’ın telefonuna bir mesaj geldi. Bu mesajda “Ben Narin” yazıyordu.

dsajdla

BABA GÜRAN DA ŞAŞIRDI

Bu duruma şaşıran baba Arif Güran durumu hemen oradaki jandarma görevlilerine bildirdi. Mesajın ekran görüntüsü alındı ve tutanak tutuldu. Durum savcılığa da bildirildi.

arifgüran

MESAJI ATAN KADIN TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmada mesajın “Kasten yaralama, tehdit ve hakaret” suçlarından kaydı olan G.E adlı bir kadının telefonundan atıldığı belirlendi. Kadının babanın telefonuna nasıl ulaştığı ve bu mesajı neden attığı hâlâ bilinmiyor.

Başlıksız-2

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Narin Güran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Tüm servetini kaybetti! Evi ve arabası küle döndü! ''Sıfırdan başlayacağız''

Başsavcılık harekete geçti! Ünlü menajer Ayşe Barım'a soruşturma

Başsavcılık harekete geçti! Ünlü menajer Ayşe Barım'a soruşturma

Hrant Dink'in katili Ogün Samast için yeni karar

Hrant Dink'in katili Ogün Samast için yeni karar

Yaygın olarak kullanılıyor ama... Bu vitaminin fazlası zehirliyor!

Yaygın olarak kullanılıyor ama... Bu vitaminin fazlası zehirliyor!

Roketsan mühendisi evinde ölü bulunmuştu! Olayla ilgili sır perdesi aralanıyor... Google aramaları tüm seyri değiştirecek

Roketsan mühendisi evinde ölü bulunmuştu! Olayla ilgili sır perdesi aralanıyor... Google aramaları tüm seyri değiştirecek

Sivas'ta bir ahırda bulundu: Tam 2 bin yıllık!

Sivas'ta bir ahırda bulundu: Tam 2 bin yıllık!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.