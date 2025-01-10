Arif Güran telefonuna gelen "Ben Narin" mesajıyla şoke oldu: Şüpheli mesaja Mynet ulaştı! Gözler o kadına çevrildi

Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili dava sonuçlandı ama tartışmalar bitmedi. Dava dosyasıyla ilgili her gün bir detay ortaya çıkıyor. Dava sürecini yakından takip eden Mynet dava dosyasındaki özel bir detaya ulaştı.

NARİN ARANIRKEN MESAJ GELDİ: "BEN NARİN"

Dosyada baba Arif Güran’a atılan bir telefon mesajının ekran görüntüsü de var. Dosyada bu konuda tutulan tutanağa göre Narin aranırken 26 Ağustos 18:20’de baba Arif Güran’ın telefonuna bir mesaj geldi. Bu mesajda “Ben Narin” yazıyordu.

BABA GÜRAN DA ŞAŞIRDI

Bu duruma şaşıran baba Arif Güran durumu hemen oradaki jandarma görevlilerine bildirdi. Mesajın ekran görüntüsü alındı ve tutanak tutuldu. Durum savcılığa da bildirildi.

MESAJI ATAN KADIN TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmada mesajın “Kasten yaralama, tehdit ve hakaret” suçlarından kaydı olan G.E adlı bir kadının telefonundan atıldığı belirlendi. Kadının babanın telefonuna nasıl ulaştığı ve bu mesajı neden attığı hâlâ bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.