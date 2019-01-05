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Arif Nihat Asya vefatının 44’üncü yılında eserleriyle anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 15:11 | Son Güncelleme

TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden Arif Nihat Asya, vefatının 44’üncü yılında Bağcılar’da kendi adını taşıyan ilkokulun öğrencileri tarafından anıldı.

Arif Nihat Asya vefatının 44’üncü yılında eserleriyle anıldı

İSTANBUL,(DHA) -TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden Arif Nihat Asya, vefatının 44’üncü yılında Bağcılar’da kendi adını taşıyan ilkokulun öğrencileri tarafından anıldı. Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, “Böyle değerlerin öldükten sonra kıymeti biliniyor. Hayattayken onları tanımalı ve kıymetini bilmeliyiz” dedi.
Bayrak Şairi olarak tanınan Arif Nihat Asya’nın ölümünün 44’üncü yılı nedeniyle Bağcılar Arif Nihat Asya İlkokulu tarafından bir anma etkinliği düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda gerçekleşen program şehitler için saygı duruşu ve öğrencilerin işaret diliyle söyledikleri İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Anma programına Arif Nihat Asya İlkokulu müdürü Mehmet Aydemir, öğretmenler, öğrenciler ve yakınları katıldı.
“HER MİLLET KENDİ DEĞERLERİYLE MEDENİYETİNİ OLUŞTURUR”
Şairin hayatını anlatan slayt gösterisinden sonra açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, “Her millet kendi değerleriyle medeniyetini oluşturur. Arif Nihat Asya’yı eserlerine baktığımızda bir vatanperver olarak bu ülkenin sevdalısı olarak kalemiyle nasıl mücadele ettiğini ve bundan dolayı da zaman zaman büyük bedeller ödediğini görüyoruz. Asya’nın dizelerine bakın içerisinde imanı, aşkı, heyecanı, vatan sevdasını, millet sevdasını göreceksiniz. Ancak Arif Nihat Asya kendi yaşadığı dönemde kıymeti bilinmeyen, sahiplenilmeyen, ötelenen bir şahsiyettir. O ve onun gibi değerlerin kıymetini hayattayken göremiyoruz. Böyle değerlerin öldükten sonra kıymeti biliniyor. Geç görüyor ve geç öğreniyoruz. Hayattayken onları tanımalı ve kıymetini bilmeliyiz” dedi.
“ÇOK DEĞERLİ İNSANLAR YETİŞTİRDİ”
“Tarih boyunca yetiştirdiğimiz ender insanlardan bir tanesinin Hakka yürüyüşünün yıldönümündeyiz” diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise, “Gerçekten bugüne kadar çok değerli insanlar yetiştirdi. Biz insanımıza hayattayken çok fazla önem vermiyoruz ama hayattan ayrıldıktan sonra değer biliyoruz. Toplumsal olarak bizim kanayan yaramız. Bizler gibi yaşayan, bizlerin hislerini topluma yansıtan birisiydi ama yaşarken bırakın değer görmeyi sıkıntılarla ve engellerle karşılaştı. İnşallah bu nesil böyle değerleri hayattayken önemser. Hayattayken onların izinden gitmenin yolunda olurlar” ifadelerini kullandı.
MELEK KOSTÜMLÜ ÇOCUKLAR ANNE ŞİİRİNİ OKUDU
Programda Arif Nihat Asya’nın en çok bilinen eserleri öğrenciler tarafından farklı şekillerde sunuldu. Öncelikle Bayrak Şiiri, tiyatro oyunu olarak sahnelendi ve koro halinde okundu. Melek kostümlü çocuklar ‘Uyuyor musun?’ ve ‘Anne’ şiirini seslendirdi. Fetih Marşı çalarken minik semazenler de gösteri yaptı. Çocukların performansları izleyenlerden büyük alkış aldı. Öğrencilerin aileleri de çocuklarını izlerken çok duygulandı.

Arif Nihat Asya vefatının 44’üncü yılında eserleriyle anıldıArif Nihat Asya vefatının 44’üncü yılında eserleriyle anıldıArif Nihat Asya vefatının 44’üncü yılında eserleriyle anıldı

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