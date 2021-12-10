Arif Şentürk öldü mü, yaşıyor mu? Arif Şentürk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

‘’Arif Şentürk öldü mü, neden ve nasıl öldü? Arif Şentürk yaşıyor mu?’’ soruları, Milyoner’in yakışıklı sunucusu İmirzalıoğlu’nun son programında, "Rahmetli, Allah mekanını cennet eylesin" sözleriyle gündem oldu. Televizyonda bir programa bağlanan Arif Şentürk, yaşadıklarını anlattı.

ARİF ŞENTÜRK ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Televizyonda bir programa telefonla bağlanan Arif Şentürk, yaşadıklarını anlattı ve oyuncunun kendisini arayarak özür dilediğini de söyledi.

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun Arif Şentürk ile ilgili 'rahmetli oldu' ifadelerini kullanmıştı.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941’de Makedonya'da doğan Türk halk müziği kaynak kişisi, derlemecesi ve yorumcusu Arif Şentürk, özellikle Rumeli Türküleri yorumlarıyla biliniyor.

Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Arif Şentürk, ilk ve ortaöğrenimini burada yer alan bir Türk okulunda bitirmesinin ardından 1956’da ailesiyle beraber Türkiye'ye göç etti.

İlk başta Kırklareli'ye yerleşen aile daha sonra İstanbul Zeytinburnu’na taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Arif Şentürk, 1975’te TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Kosova, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Ramize, Deryalar, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.



