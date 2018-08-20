"Arife çorbası" geleneğini asırlardır sürdürüyorlar

Kastamonu'da bulunan Şeyh Ahmet Türbesi'nde yaklaşık 800 yıldır arife günlerinde ziyaretçilere çorba ikram ediliyor.

Gölköy'deki Tekkeşin sülalesine mensup 15 aile, arife günleri sırayla çevre köylerden ve illerden gelenlere Şeyh Ahmet Türbesi'nin yanındaki misafirhanede çorba dağıtıyor.

Ellerinde tencere ve kaplarla gelen binlerce kişi, bu çorbadan alıp evlerine götürüyor.

Çorbanın yapımını üstlenen aile üyelerinden Raşit Tekkeşin, AA muhabirine, bu yıl kardeşiyle iki aile oldukları için hem Ramazan hem de Kurban Bayramı arifesinde çorba dağıttıklarını söyledi.

Vakfın 1207 yılında kurulduğunu belirten Tekkeşin, "Eskiden araç olmadığı için buradan geçenler Tekkeşin aileleri tarafından doyurulurmuş. Zamanla bu gelenek değişerek bugünkü halini almış.Çorbamızın adı da Şeyh Ahmet Çorbası'dır." dedi.

Çorbanın arife günleri dağıtıldığına işaret eden Tekkeşin, "Babadan oğula geçen bir gelenek. Her arife bir aile çorbanın hazırlanmasını üstleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlanan çorba elinde tencerelerle, bidonlarla gelenlere veriliyor. Onlar da alıp evlerine götürüyor. Günün sonuna kadar bazen 40 kazan çorba pişirilip gelenlere dağıtılıyor. Sabah başlayan çorba ikramı akşam ezanına kadar devam ediyor." diye konuştu.

Bölgede herkesin bu çorbayı bildiğini dile getiren Tekkeşin, "Hayır için malzemesini getirenler oluyor. Biz öncelikle bunları kullanıyoruz. Eksik malzemeleri ise o yıl sıra kimdeyse o aile katıyor. Gelen herkese çorbayı dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

