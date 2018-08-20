HABER

"Arife çorbası" geleneğini asırlardır sürdürüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

Kastamonu'da bulunan Şeyh Ahmet Türbesi'nde yaklaşık 800 yıldır, arife günü ziyaretçilere çorba dağıtılıyor

Kastamonu'da bulunan Şeyh Ahmet Türbesi'nde yaklaşık 800 yıldır arife günlerinde ziyaretçilere çorba ikram ediliyor.

Gölköy'deki Tekkeşin sülalesine mensup 15 aile, arife günleri sırayla çevre köylerden ve illerden gelenlere Şeyh Ahmet Türbesi'nin yanındaki misafirhanede çorba dağıtıyor.

Ellerinde tencere ve kaplarla gelen binlerce kişi, bu çorbadan alıp evlerine götürüyor.

Çorbanın yapımını üstlenen aile üyelerinden Raşit Tekkeşin, AA muhabirine, bu yıl kardeşiyle iki aile oldukları için hem Ramazan hem de Kurban Bayramı arifesinde çorba dağıttıklarını söyledi.

Vakfın 1207 yılında kurulduğunu belirten Tekkeşin, "Eskiden araç olmadığı için buradan geçenler Tekkeşin aileleri tarafından doyurulurmuş. Zamanla bu gelenek değişerek bugünkü halini almış.Çorbamızın adı da Şeyh Ahmet Çorbası'dır." dedi.

Çorbanın arife günleri dağıtıldığına işaret eden Tekkeşin, "Babadan oğula geçen bir gelenek. Her arife bir aile çorbanın hazırlanmasını üstleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlanan çorba elinde tencerelerle, bidonlarla gelenlere veriliyor. Onlar da alıp evlerine götürüyor. Günün sonuna kadar bazen 40 kazan çorba pişirilip gelenlere dağıtılıyor. Sabah başlayan çorba ikramı akşam ezanına kadar devam ediyor." diye konuştu.

Bölgede herkesin bu çorbayı bildiğini dile getiren Tekkeşin, "Hayır için malzemesini getirenler oluyor. Biz öncelikle bunları kullanıyoruz. Eksik malzemeleri ise o yıl sıra kimdeyse o aile katıyor. Gelen herkese çorbayı dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNERDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlarDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlar
Adana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandıAdana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandı
Çanakkale’deki ot yangınında kaplumbağalar telef olduÇanakkale’deki ot yangınında kaplumbağalar telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çorba dağıtımı KASTAMONU Şeyh Ahmet Türbesi

En Çok Okunan Haberler

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajları

Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.