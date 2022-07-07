Arife günü hangi zikir ve tesbihlerin çekilmesi gerektiği ve yapılması gereken ibadetler arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok internet kullanıcısı konuya ilişkin bilgi edinmek için araştırmalarına hız verdi. Peki arife günü hangi zikir ve tesbihler çekilmeli? Kurban Bayramı arife günü yapılacak ibadetler, okunacak dua ve sureler nelerdir? Detaylar haberimizde...

ARİFE GÜNÜ HANGİ ZİKİR VE TESBİHLER ÇEKİLMELİ?

Arife günü 1001 kez 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' denilerek tövbe edilmelidir.

Öte yandan 100 kere "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahların bağışlandığı birçok kaynakta yer almaktadır.

Ayrıca Hazreti Muhammed "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin kıymetli olduğunu müjdelemiştir.

Arife günü İhlas Suresi'ni bin defa okumak, tövbe istiğfar, salavat ve kelime-i tevhid okumak tavsiye edilmektedir.

ARİFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Arife günü bol bol dua okunmalı ve tövbe edilmelidir.

Kurban Bayramı arifesinde bol bol ihlas suresi okunmalıdır. Öte yandan arife günü vakit namazlarının dışında nafile namazı kılmak da faziletlidir.

İslam dininin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim bu önemli günde okunmalıdır.

ARİFE GÜNÜ OKUNACAK DUA VE SURELER NELERDİR?

İslam peygamberi Hazreti Muhammed arife gecesinde şu duayı okuyana Allah'ın istediğini vereceğini belirtmiştir.

Arife günü okunacak dua şudur:

"Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

İmam-ı Tirmizi, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in, "Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır," buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

Buhâri'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur:

"Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

"Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

